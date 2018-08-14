В МВД Узбекистана разъяснили сообщение о выдаче гражданам двух паспортов и ID-карты

Паспорта Узбекистана. Фото с сайта Kun.uz

После получения гражданами Узбекистана ID-карт биометрический паспорт, используемый внутри страны, будет упразднен. Но на протяжении переходного периода в Узбекистане будут действовать три вида идентификационных документов – новый биометрический загранпаспорт, нынешний биометрический паспорт (который станет внутренним) и ID-карта, причем два последних документа являются взаимоисключающими. Об этом в интервью телеканалу Yoshlar заявил начальник главного управления миграции и оформления гражданства МВД Баходир Усманов.

С 2011 года гражданам Узбекистана выдаются биометрические паспорта, которые считаются одновременно и внутренними, и заграничными. Для выезда за границу в паспорт вклеивается специальный стикер, действительный на протяжении двух лет. С 1 января 2019 года стикеры планируется отменить. О разработке законопроекта, изменяющего паспортную систему, внедряющего внутренние и заграничные паспорта и ID-карты, МВД объявило 7 августа.

Баходир Усманов напомнил, что внедрение ID-карт начнется в Ташкенте с 1 ноября 2018 года. Если эксперимент окажется успешным, карты начнут выдавать гражданам всей страны. Карта будет содержать индивидуальный номер гражданина, с ее помощью можно будет получать государственные услуги. Владеть одновременно биометрическим паспортом и ID-картой гражданин не сможет.

Согласно планам властей, до 1 января 2021 года граждане сохранят право въезжать в безвизовые страны по старым биометрическим паспортам. Стикеры, выданные до 1 января 2019 года, будут действительны на протяжении двухлетнего срока со дня выдачи.

Оформить загранпаспорт внутри страны можно будет через ОВД по месту прописки. Усманов сообщил, что срок получения документа, по планам МВД, не будет превышать десяти дней. Граждане, уже находящиеся за рубежом, должны будут получить новые паспорта в консульствах. Детям до года паспорт будет выдаваться на два года, детям от года до 16 лет – на пять лет, взрослым – на десять лет. Порядок выдачи и срок действия ID-карт пока не уточняется.