Импорт Узбекистана вырос из-за увеличения закупок сахара почти в 3000 раз

За первые семь месяцев 2018 года внешнеторговый оборот Узбекистана с другими странами составил $17,8 млрд, из которых $7,6 млрд пришлось на экспорт и $10,2 млрд – на импорт. Согласно отчету Госкомстата республики, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 2713,3 раза увеличились закупки сахара, на его приобретение было затрачено свыше $244 млн.



Динамика внешнеторгового товарооборота. Диаграмма из отчета Госкомстата Узбекистана



Доля импорта в товарообороте выросла за отчетный период на 31,4%. В основном, Узбекистан закупает машины и оборудование (39,4% в общем объеме импорта), химическую продукцию и изделия из нее (13,4%), услуги (12,4%), продовольствие (9,6%), а также черные и цветные металлы (9,2%).

В денежном выражении уверенно лидирует категория «машины и оборудование», на товары которой ушло около $4 млрд. Более чем в четыре раза увеличились поставки в страну грузовых автомобилей и спецтехники, почти в три раза – экскаваторов и бульдозеров, более чем в два раза – машин для обработки текстильных волокон и сельскохозяйственного оборудования. Почти в два раза республика нарастила импорт легковых автомобилей, затратив $117 млн. Основными партнерами здесь значатся Китай, Южная Корея, Россия, Турция, Германия и США.

Для сравнения на продукцию химической промышленности было затрачено $1,3 млрд, на услуги - $1,2 млрд. Остальные категории не преодолели миллиардной отметки. Объем импорта продуктов питания составил $971,7 млн, увеличившись за год почти на четверть. При этом в странах СНГ было закуплено продтоваров почти на $722 млн. Отметим, что, помимо сахара, значительно – в 2,5 раза, – республика повысила закупки картошки. В списке основных поставщиков продовольствия в Узбекистан лидируют Казахстан, Россия, Украина, Пакистан, Китай и Малайзия.

Наибольшую долю товаров и услуг Узбекистан импортирует из России – с января по июль поставки в денежном выражении составили $2,089 млрд. Далее следуют Китай ($1,8 млрд), Казахстан ($863 млн), Южная Корея ($851 млн) и Турция ($648 млн). Аналитики статистического ведомства отмечают, что за отчетный период в страну было импортировано более 145 видов различных товаров и услуг.

По данным Госкомстата, сальдо внешней торговли по итогам первого полугодия составило минус $2,1 млрд. В июле объем импорта вновь превзошел экспорт, сальдо достигло уровня минус $2,5 млрд.

С 1 февраля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отменил льготы по импорту продовольственных товаров, предоставленные ранее отдельным компаниям. В указе отмечалось, что предоставление таможенных, налоговых и иных льгот создало условия для монополизации импорта продовольственных товаров, для нездоровой конкуренции, искусственного дефицита и необоснованного завышения цен.

Тем не менее, некоторые виды продукции почти полностью поступают в страну из-за рубежа. Особо острой выглядит ситуация с сахаром, так как оба узбекских производителя – «Ангрен-шакар» и «Хоразм-шакар» – в конце прошлого года приостановили деятельность. Информации о возобновлении работы предприятий не поступало. В апреле текущего года сообщалось, что потребности внутреннего рынка должен обеспечить новый сахарный завод, который власти республики планируют построить в Джизакской области. Однако в настоящий момент Узбекистан активно закупает сахар в России и Украине.

В июне Мирзиёев подверг жесткой критике деятельность фонда стабилизации цен, который не справляется с поставленными задачами. Президент заявил, что из-за неудовлетворительной работы специального фонда стабилизации цен стране пришлось дополнительно потратить $155 млн на импорт сахара, подсолнечного масла, картофеля и курятины.