Российские специалисты отремонтируют 500 единиц киргизской военной техники

Вертолет ВВС Киргизии на базе в Бишкеке. Фото с сайта 24.kg

Специалисты российской армии помогут киргизским военнослужащим отремонтировать более 500 единиц военной техники. Об этом 13 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа России.

На территории Киргизии развернуты два сборных пункта, на которые доставляется неисправная техника. Российские специалисты уже приступили к диагностике неполадок. Какая именно техника будет отремонтирована, не уточняется.

На территории Киргизии с 2003 года дислоцируется российская авиабаза Кант, на вооружении которой состоят самолеты Су-25 и вертолеты Ми-8МТВ. Авиабаза входит в структуру Центрального военного округа РФ и одновременно считается частью Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона коллективной безопасности.

Самая обсуждаемая в последнее время проблема технического обеспечения армии Киргизии – нехватка вертолетов. В июне 2018 года в Жогорку Кенеше (парламенте Киргизии) было объявлено, что у киргизской армии якобы остались лишь четыре исправных вертолета, и те пытались незаконно сдать в аренду Сомали. В Генштабе информацию об аренде опровергли. Затем Киргизская ассоциация туроператоров пожаловалась, что в этом году вооруженные силы отказались от сложившейся практики предоставления вертолета на летний сезон для спасения туристов в горах.

Вскоре после этого, 9 июля, в районе ледника Южный Энильчек разбился вертолет Минобороны, на борту которого по неизвестным причинам находились туристы из Польши и Японии. Пострадавших с места крушения эвакуировал вертолет из соседнего Казахстана. Недавно стало известно, что следственная группа до сих пор не побывала на месте крушения, и обломки вертолета не вывезены с ледника. Это объяснили тем, что разбившийся вертолет был последним остававшимся на вооружении киргизской армии.

Военный эксперт Юрий Погребняк в апреле 2018 года заявил изданию «Вечерний Бишкек», что на состояние киргизской армии негативно повлияло упразднение в 2015 году Министерства обороны и замена его Генштабом. Также Погребняк отметил, что при обретении независимости Кыргызстану, в отличие от Узбекистана, не досталось большого «наследства» от армии СССР. Одновременно эксперт заявил, что военно-техническая и образовательная помощь Киргизии со стороны российской армии в последние годы все больше возрастает.