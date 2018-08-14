Около ста афганских силовиков пропали без вести в ходе боев за город Газни

Дым в районе вооруженного противостояния в Газни. Фото с сайта Gandhara.rferl.org

Около ста военнослужащих афганской армии и полицейских пропали без вести в ходе боев за стратегически важный город Газни, который движение «Талибан» штурмует уже четвертый день. Кроме того, министерство обороны Афганистана признало, что как минимум 70 солдат и полицейских погибли в этих боях, сообщает TOLOnews

Газни, который находится в 140 км к юго-востоку от Кабула и населен 270 тысячами человек, талибы начали штурмовать в ночь с четверга на пятницу. Им сходу удалось захватить несколько опорных постов армии и полиции в городе. В воскресенье талибы опубликовали фото и видео, доказывающие, что боевики спокойно разгуливают по отдельным городским районам. Ряд правительственных объектов, в том числе провинциальное управление национальной безопасности, попали в осаду. Городская тюрьма была захвачена боевиками, и все заключенные выпущены на свободу. В сражении за город, по данным афганского оборонного ведомства, принимают участие несколько сотен боевиков «Талибана» — как местных, так и выходцев из соседних провинций Забуль и Вардак, а также из Пакистана и Чечни.

Колонна военной техники правительственных сил, попытавшаяся прорваться в Газни в воскресенье, попала в засаду в 80 км от города, когда двигалась по основной дороге Кабул — Газни — Кандагар. По словам очевидцев, мосты на этой автотрассе разрушены талибами, местами трасса минирована. В самом городе боевики уничтожили антенны мобильной связи.

Основываясь на сообщениях горожан, сумевших бежать из Газни, ООН уже объявило, что в ближайшее время в городе может сложиться критическая гуманитарная ситуация, так как местные жители уже сталкиваются с нехваткой еды и медикаментов. По данным международной организации, счет погибших и раненых в ходе боев за Газни уже исчисляется сотнями.

При этом в течение воскресенья и представители министерства обороны Афганистана, и представители международной коалиции, возглавляемой США, заявляли, что большинство талибов в Газни либо убиты, либо отступили, и афганские спецподразделения совместно с иностранными военными проводят зачистки. Авиация США нанесла по городу за минувшие выходные 15 авиаударов.

Как отмечают западные медиа, если талибам все-таки удастся взять Газни под свой контроль, то это будет их крупнейшая победа с 2001 года, когда движение было разгромлено объединенными силами НАТО и «Северного альянса». Газни находится на стратегической трассе, соединяющей Кабул с югом Афганистана.

Напомним, что в 2016 году талибам удалось полностью захватить под свой контроль крупный город на севере страны – Кундуз. Изначально правительство отрицало потерю этого города. Чтобы выбить оттуда талибов, понадобилась длительная масштабная операция. В мае этого года талибы были близки к тому, чтобы захватить город Фарах — административный центр одноименной провинции на западе страны.