В отношении родителей восьмилетнего угонщика из Уральска возбудили уголовное дело

Кадр видеозаписи с сайта Tengrinews.kz

В Казахстане возбудили уголовное дело в отношении родителей восьмилетнего мальчика, который угнал три автомобиля. Об этом 13 августа сообщило издание Tengrinews

Родителям восьмилетнего жителя Уральска вменяется статья 140 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») Уголовного кодекса Казахстана.

«У меня нет машины. Я инвалид второй группы. С водителями поврежденных машин я договорился возместить ущерб. Буду платить из своей пенсии. Я поругал Колю, но он еще мальчишка», – прокомментировал ситуацию отец ребенка Александр Керцман.

Начальник полицейской службы УВД Уральска Муслим Джардемов заявил, что семья мальчика характеризуется положительно. Он проживает с отцом, матерью, бабушкой и дедушкой. Отец в прошлом работал дальнобойщиком, потом ушел на пенсию по состоянию здоровья. Бабушка работает в медицинской сфере, дедушка является пенсионером. Учителя в школе заявили, что мальчик прилежно учился и до сих пор не привлекал внимания.

В ходе проверки полицейские выяснили, что второклассник давно увлекается автомобилями. Отец с ранних лет сажал его в тазик, и он воображал себя водителем. Сам мальчик объяснил свой поступок спором с друзьями. По его словам, они не верили, что он умеет водить машину.

Первый автомобиль, джип Suzuki, второклассник угнал 6 августа. Вскоре он врезался в припаркованную «Лада гранта». Личность угонщика установили, с его отцом провели беседу. Однако 9 августа мальчик угнал фургон Toyota и врезался на нем в столб. После этого ему назначили психиатрическую экспертизу. Наконец, 12 августа он угнал автомобиль Hyundai и врезался в бетонные блоки. По информации следствия, все угнанные машины были оставлены на улице незапертыми, с ключами в замках зажигания. Владелец Toyota с этим не согласен – по его словам, он мог забыть запереть машину, но точно вынул ключ зажигания.