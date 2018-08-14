В отношении родителей восьмилетнего угонщика из Уральска возбудили уголовное дело
Родителям восьмилетнего жителя Уральска вменяется статья 140 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») Уголовного кодекса Казахстана.
«У меня нет машины. Я инвалид второй группы. С водителями поврежденных машин я договорился возместить ущерб. Буду платить из своей пенсии. Я поругал Колю, но он еще мальчишка», – прокомментировал ситуацию отец ребенка Александр Керцман.
Начальник полицейской службы УВД Уральска Муслим Джардемов заявил, что семья мальчика характеризуется положительно. Он проживает с отцом, матерью, бабушкой и дедушкой. Отец в прошлом работал дальнобойщиком, потом ушел на пенсию по состоянию здоровья. Бабушка работает в медицинской сфере, дедушка является пенсионером. Учителя в школе заявили, что мальчик прилежно учился и до сих пор не привлекал внимания.
В ходе проверки полицейские выяснили, что второклассник давно увлекается автомобилями. Отец с ранних лет сажал его в тазик, и он воображал себя водителем. Сам мальчик объяснил свой поступок спором с друзьями. По его словам, они не верили, что он умеет водить машину.
Первый автомобиль, джип Suzuki, второклассник угнал 6 августа. Вскоре он врезался в припаркованную «Лада гранта». Личность угонщика установили, с его отцом провели беседу. Однако 9 августа мальчик угнал фургон Toyota и врезался на нем в столб. После этого ему назначили психиатрическую экспертизу. Наконец, 12 августа он угнал автомобиль Hyundai и врезался в бетонные блоки. По информации следствия, все угнанные машины были оставлены на улице незапертыми, с ключами в замках зажигания. Владелец Toyota с этим не согласен – по его словам, он мог забыть запереть машину, но точно вынул ключ зажигания.