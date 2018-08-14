Глава Верховного суда Казахстана порекомендовал подчиненным два фильма

Жакып Асанов. Фото с сайта Kapital.kz

Глава Верховного суда Казахстана Жакип Асанов в очередной раз обратился ко всем сотрудникам судов с пространным письмом, порекомендовав им посмотреть два фильма. Текст обращения опубликован в Facebook на странице пресс-секретаря суда Болата Кальянбекова.

Асанов порекомендовал судьям перед подписанием любого решения произносить про себя: «Я руководствуюсь законом и своей совестью». Также он посоветовал подчиненным обращать больше внимания на критику в СМИ и соцсетях. Кроме того, Асанов предупредил, что начинает «в ручном режиме» влиять на судьбу судей, решения которых «шиты белыми нитками». По словам главы Верховного суда, имена этих судей были озвучены недавно на итоговом совещании.

В постскриптуме Асанов заявил: «Отойду от своего обычая – называть книги, которые стоит прочитать. На этот раз рекомендую посмотреть 2 фильма: – The Great Debators – "Большие спорщики"; экранизацию эпопеи Виктора Гюго "Отверженные"». По мнению Асанова, в этих фильмах отражаются глубокие мысли о правах человека и основах правосудия.

Стоит отметить, что в «Отверженных» одну из главных ролей исполняет Саша Барон Коэн, прославившийся в образе Бората Сагдиева в фильме «Борат». Сюжет фильма строится вокруг поездки жителя Казахстана в США, причем Казахстан высмеивается как некая условная отсталая страна постсоветского пространства. В реальном Казахстане фильм изначально восприняли очень остро, но постепенно начали относиться к нему с юмором.

Асанов еще до назначения главой Верховного суда был склонен к задушевному общению с подчиненными. Будучи генпрокурором Казахстана, он заявлял: «Каждый прокурор, особенно те, кто хочет расти, должны знать технологии современного менеджмента. Читайте книги, назову некоторые: "Семь навыков высокоэффективных людей" Стивена Кови. Перед сном, утром я рекомендую всем прокурорам». Первое письмо к судьям Асанов разослал в декабре 2017 года – сразу после того, как возглавил Верховный суд. В январе 2018 года последовало второе письмо, в мае – третье.