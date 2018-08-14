В Ташкенте после убийства спортсмена закрыли ночной клуб

У клуба Aurum 898. Фото с сайта Uznews.uz

В Ташкенте закрыли ночной клуб Aurum 898, возле которого убили чемпиона по вольной борьбе Джамшида Кенжаева. Об этом 13 августа сообщило издание Qalampir

Сейчас вывеска со здания клуба снята, рекламные конструкции убраны. Внутри здания работают сотрудники правоохранительных органов. Источники Qalampir заявили, что в будущем здесь планируется открыть боулинг или спортивный центр.

Издание UzNews тем временем сообщает, что после убийства спортсмена всем развлекательным заведениям Ташкента запретили работать после 23:00. Эту информацию изданию подтвердили в клубах «The Time», «SMI-bar», «Cinzano», «7 пятниц», «One More» и других. Официально никакие распоряжения на этот счет пока не публиковались. Ранее сообщалось также, что в Узбекистане запретили ночную продажу алкоголя. Но в правительстве подчеркивают, что это решение готовилось давно и не связано со смертью Кенжаева.

Участник Азиатских игр по вольной борьбе, чемпион Узбекистана, победитель десятков международных и национальных соревнований Кенжаев погиб в ночь на 9 августа. По предварительным данным, он пытался пройти в клуб с кухонным ножом. Охранники попытались ему помешать, завязалась драка. В ходе конфликта Кенжаева ударили его же ножом, ранение оказалось смертельным. После инцидента были арестованы четверо охранников. Один из них, Шодали Киличов, обвинен в умышленном убийстве, еще трое – в хулиганстве с применением оружия (они избивали Кенжаева бейсбольными битами).

Как стало известно журналистам, Кенжаев был завсегдатаем Aurum 898. По одной из версий, конфликт произошел из-за того, что в смену поставили новых охранников, незнакомых со спортсменом.