В Ташкенте после убийства спортсмена закрыли ночной клуб
Сейчас вывеска со здания клуба снята, рекламные конструкции убраны. Внутри здания работают сотрудники правоохранительных органов. Источники Qalampir заявили, что в будущем здесь планируется открыть боулинг или спортивный центр.
Издание UzNews тем временем сообщает, что после убийства спортсмена всем развлекательным заведениям Ташкента запретили работать после 23:00. Эту информацию изданию подтвердили в клубах «The Time», «SMI-bar», «Cinzano», «7 пятниц», «One More» и других. Официально никакие распоряжения на этот счет пока не публиковались. Ранее сообщалось также, что в Узбекистане запретили ночную продажу алкоголя. Но в правительстве подчеркивают, что это решение готовилось давно и не связано со смертью Кенжаева.
Участник Азиатских игр по вольной борьбе, чемпион Узбекистана, победитель десятков международных и национальных соревнований Кенжаев погиб в ночь на 9 августа. По предварительным данным, он пытался пройти в клуб с кухонным ножом. Охранники попытались ему помешать, завязалась драка. В ходе конфликта Кенжаева ударили его же ножом, ранение оказалось смертельным. После инцидента были арестованы четверо охранников. Один из них, Шодали Киличов, обвинен в умышленном убийстве, еще трое – в хулиганстве с применением оружия (они избивали Кенжаева бейсбольными битами).
Как стало известно журналистам, Кенжаев был завсегдатаем Aurum 898. По одной из версий, конфликт произошел из-за того, что в смену поставили новых охранников, незнакомых со спортсменом.