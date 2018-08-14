Правозащитники напомнили Генпрокуратуре Казахстана о компенсации пожизненно осужденному Челаху

Владислав Челах. Фото Владислава Семенова с сайта Expert.ru

Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧиСЗ) обратилось в Генеральную прокуратуру республики с просьбой разъяснить, что предприняли власти для того, чтобы предоставить компенсацию Владиславу Челаху, осужденному на пожизненный срок за убийство 15 человек. Решение о предоставлении возмещения ущерба фигуранту дела было принято в прошлом году Комитетом по правам человека ООН, напоминает Informburo.kz

Комитет по правам человека ООН, рассмотрев дело Челаха, пришел к выводу, что в судебном процессе были нарушены принципы справедливого разбирательства – право на адвоката, проведение допросов без присутствия защитника и так далее. За несоблюдение стандартов государство должно предоставить осужденному денежную компенсацию. При этом Комитет не рассматривал вопрос о виновности подозреваемого.

Директор КМБПЧиСЗ Евгений Жовтис отметил, что на основании резолюции Комитета ООН против пыток и по решению суда в двух случаях - по делам Герасимова и Байрамова – государство выплатило возмещение. Однако суммы были разные, в связи с чем назвать размер компенсации по делу Челаха сейчас невозможно. Выплату можно будет получить, если кто-либо от имени осужденного солдата обратится в суд.

Правозащитник добавил, что Комитет ООН ожидает исполнения по своему решению в течение полугода, считая выплату обязательной. Впрочем, власти Казахстана признают подобные решения как рекомендательные, поскольку в международном пакте о гражданских и политических правах прямо не прописано, что они должны выполняться неукоснительно.

Напомним, 31 мая 2012 года на временном пограничном посту «Арканкерген» («Горный») были обнаружены останки тел 14 пограничников и местного егеря. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал произошедшее терактом, в стране был объявлен однодневный национальный траур. 5 июня был задержан единственный выживший на заставе пограничник - 19-летний солдат-срочник Владислав Челах. Позже Генпрокуратура Казахстана опубликовала признания Челаха в убийстве сослуживцев, но эта видеозапись вызвала сомнения правозащитников, экспертов и журналистов, которые потребовали объективного расследования и открытого суда. На видеозаписи скрытой камерой, продемонстрированной в суде, Челах сообщает сокамерникам, что на него «повесили» убийство 15 человек.

Межрайонный специализированный военный суд по уголовным делам 11 декабря 2012 года приговорил Челаха к пожизненному лишению свободы. Апелляционная судебная коллегия по уголовным делам Военного суда оставила приговор без изменения. Кроме того, суд удовлетворил ряд исков к Челаху на общую сумму свыше 32,8 миллиона тенге ($217 тысяч). Осужденный отбывает наказание в колонии «Черный беркут» в Костанайской области Казахстана.