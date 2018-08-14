Казахстан натурализовал двух российских спортсменок

Екатерина Токарева. Фото с сайта Judoinside.com

Дзюдоистка Екатерина Токарева и борчиха Валентина Исламова отказались от российского гражданства и отныне будут представлять Казахстан на международной арене. Тренерский штаб женской сборной Казахстана уже заявил 21-летнюю Токареву на открытый Кубок Европы (18-19 августа, Минск) и чемпионат мира (20-27 сентября, Баку), сообщает Informburo.kz

Токарева родилась в российском городе Энгельс, а ее отец и личный тренер Николай Токарев – уроженец казахстанской Караганды. В весовой категории до 70 кг спортсменка дважды становилась серебряным и бронзовым призёром чемпионатов Европы среди кадетов. Кроме того, она трёхкратная победительница, двукратный серебряный и двукратный бронзовый призёр Кубка Европы среди кадетов, бронзовый призёр командного чемпионата мира среди юниоров, двукратный бронзовый призёра Кубка Европы среди юниоров, серебряный призёр клубного чемпионата Европы, двукратная победительница, серебряный и дважды бронзовый призёр Кубка Европы. Является мастером спорта России.

В 2017 году РУСАДА дисквалифицировала дзюдоистку за нарушение антидопинговых правил на шесть месяцев – с 23 июня по 23 декабря.

26-летняя Валентина Исламова занимала третье место на Европейских играх и побеждала на «Голден Гран-при» в 2015 году. Она также является мастером спорта России. За Казахстан уроженка Новосибирской области дебютирует на XVIII Азиатских играх, которые с 13 августа по 2 сентября пройдут в Джакарте и Палембанге. Там она выступит в весовой категории до 50 кг.

Ранее сообщалось, что медалистка двух Олимпиад, российская велосипедистка Ольга Забелинская приняла решение сменить спортивное гражданство и будет отныне выступать за Узбекистан. За этот рискованный шаг 38-летняя спортсменка подверглась критике на родине. Ее переход осудили российские спортивные чиновники и даже собственный отец. Сама спортсменка мотивировала свое решение бездействием российских чиновников в ответ на санкции МОК. Напомним, что из-за допинговых скандалов десятки российских спортсменов в 2016 и в 2018 годах были лишены возможности участвовать в важнейших соревнованиях.