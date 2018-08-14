В Узбекистане резко возросло количество подпольных «медресе»

Обнаруженная сотрудниками СГБ в Андижанской области религиозная литература. Кадр телеканала “Узбекистан 24”

В первом полугодии 2018 года сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана было выявлено 116 нелегальных исламских учебных заведений (худжра), тогда как за весь прошлый год количество подпольных «медресе» в республике составляло 33 единицы. Количество педагогов и послушников подобных религиозных школ растет, сообщается в посвященном этой проблеме документальном фильме, показанном на канале «Узбекистон 24»

В фильме приведен ряд случаев организации подпольных «медресе». Так, в Андижанской области ремесленник Носирбек Тургунов создал в полуподвальном помещении религиозную школу, в которой обучались мальчики 5-6 лет. За провинности педагог запирал воспитанников в тесном подвале, лишал еды и применял к ним телесные наказания. В ходе следствия выяснилось, что организатор худжры не имеет никакого богословского образования, все знания об исламе он получил от своих родителей.

Подобный случай произошел и в Сырдарьинской области. Здесь последователь религиозного течения «Тарикат» Шерали Ибодов занимался «воспитанием» шестилетнего мальчика, практикуя телесные наказания. В результате систематических избиений ученик скончался. Суд признал Ибодова виновным в совершении преступления по статье 104 («Умышленное тяжкое телесное повреждение») Уголовного кодекса Узбекистана и приговорил его к семи годам тюремного заключения.

Помощник имама мечети «Катартал» Чиланзарского района Ташкента Равшан Ганиев организовал нелегальное обучение детей религиоведению. В его «школе» числились 16 воспитанников – старший был учащимся колледжа, младший – второго класса общеобразовательной школы.

Сотрудники СГБ раскрыли аналогичный кружок и в Ташкентской области. Его организовала Мухаббат Рузиева, с 2002 по 2017 годы состоявшая на учете у правоохранительных органов за связь с террористической группировкой «Хизб ут-Тахрир». В прошлом году по инициативе президента страны Шавката Мирзиёева женщину в числе 18 тысяч человек исключили из «черного списка» религиозных деятелей, ранее представлявших угрозу государству. Но спустя недолгое время Рузиева нарушила закон, создав тайное «медресе».

В фильме приведено мнение психолога, который рассказал, что у детей и подростков, прошедших через худжру, при столкновении с обществом, зачастую возникает разделение на «своих» и «чужих». Люди, получившие полуграмотное религиозное образование от полуграмотных учителей, могут стать легкой добычей террористических организаций.

В Узбекистане в 1998 году был принят закон, запрещающий деятельность всех незарегистрированных религиозных организаций, а также миссионерство и частное преподавание религиозных учений.

Проблема нелегальных религиозных школ актуальна не только для Узбекистана, но и для других государств Центральной Азии. Например, в 2013 году в Таджикистане была раскрыта сеть подпольных медресе, среди учеников которых оказались пропавшие без вести дети.

В июне текущего года в Таджикабадском районе Таджикистана трое создателей нелегального медресе были оштрафованы за организацию незаконного религиозного обучения на 500 сомони ($54). Также денежным взысканиям подверглись родители 65 учеников этих трех священнослужителей – за нарушение закона об ответственности родителей за воспитание детей. Сейчас в стране нет ни одного медресе, базовое исламское образование можно получить только в Исламском институте Таджикистана.