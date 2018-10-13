МВД Киргизии обвинило избитого участкового в контрабанде

Ленинский РУВД Бишкека. Фото с сайта Google Maps

Начальник службы внутренних расследований (СВР) МВД Киргизии Талантбек Акматов заявил, что бишкекский участковый Улан Абдубаков, обвинивший работников СВР в избиении, подозревается в контрабанде автомобиля. Об этом 12 октября сообщило издание KaktusMedia

По словам Акматова, в СВР поступило сообщение о том, что участковый Абдубаков владеет автомобилем Toyota стоимостью $15 тысяч, на которую не имеет никаких документов. Более того, автор обращения утверждал, что Абдубаков водит машину без прав. 1 октября сотрудники СВР проверили эту информацию. Ни документов на машину, ни прав участковый действительно не предъявил. Поэтому автомобиль решили поставить на спецстоянку до выяснения обстоятельств.

После этого Абдубакова несколько раз вызывали для дачи разъяснений, но он игнорировал приглашения. Наконец он все же явился в СВР. Там у него возникли два конфликта с сотрудником подразделения — сначала в туалете, затем в коридоре. Акматов утверждает, что участковый провоцировал сотрудника, но тот не трогал его. После допроса Абдубаков ушел домой. «А на следующий день он лег в больницу и сообщил, что ему якобы сломали позвоночник работники СВР», — заключил глава подразделения.

По мнению Акматова, участковый устроил скандал специально, чтобы избежать ответственности за контрабанду. Начальник СВР подчеркнул, что в распоряжении ведомства имеется справка из больницы, опровергающая слова Абдубакова о переломе позвоночника. Кроме того, Государственная регистрационная служба ответила на запрос, что автомобиль участкового действительно не зарегистрирован на территории Киргизии.

Информация об избиении Абдубакова появилась в СМИ 11 октября. Об инциденте уведомлены Национальный центр по предупреждению пыток, главный штаб МВД и прокуратура.