Amnesty International раскритиковала систему опекунства над недееспособными лицами в Казахстане

Пациент интерната для людей с ментальными нарушениями в Казахстане. Фото с сайта Zoj.kz

В Казахстане люди с психосоциальной и/или интеллектуальной инвалидностью сталкиваются со стигматизацией и изоляцией от общества и не могут осуществлять свои права. Такой вывод содержится в новом докладе международной организации Amnesty International « Мы как мертвые души: Жизнь без дееспособности в Казахстане ». Авторы документа призывают казахстанские власти отменить институт недееспособности.

В докладе указывается, что действующие казахстанские законы позволяют объявлять «недееспособными» тысячи людей с психосоциальной или интеллектуальной инвалидностью и передавать их в распоряжение опекунам. В рамках этой системы лишённые дееспособности люди не могут осуществлять свои права и не могут оспорить в суде касающиеся их статуса решения.

«Как только человек объявляется «недееспособным», он или она в буквальном смысле перестают существовать юридически. Они теряют право принимать решения относительно своей собственной жизни», – рассказала исследователь Amnesty International по Центральной Азии Хеза Макгилл на презентации доклада.

В докладе правозащитной организации указывается, что в Казахстане насчитывается более 16 тысяч человек, которые были лишены дееспособности.

«В соответствии с законом они не могут учиться или работать, не имеют права вступать в брак. С момента принятия решения о лишении их дееспособности такие люди попадают в ловушку, поскольку суды рассматривают вопрос об изменении их легального статуса только с согласия опекуна. Лица с психосоциальной или интеллектуальной инвалидностью в Казахстане оказываются в порочном круге», – отметила Макгилл.

Доклад основан на интервью с людьми, которые в какой-то момент были объявлены «недееспособными», их родственниками, психиатрами, работниками НКО, юристами и должностными лицами системы здравоохранения.

Amnesty International подчеркивает, что Казахстан не выполняет свои обязательства в качестве государства-участника Конвенции о правах людей с инвалидностью (КПИ). Казахстан ратифицировал КПИ в 2015 году, но с тех пор не отменил режим полной опеки над людьми с ограниченными возможностями, что противоречит Конвенции.

Amnesty International призывает власти Казахстана разработать дорожную карту для создания адекватной системы поддержки лиц с психосоциальной или интеллектуальной инвалидностью, учитывающее реальные способности соответствующих лиц принимать ответственные решение и учитывающие их потребности.

«Казахстан должен отменить институт недееспособности и гарантировать права человека для всех. Лица с психосоциальной или интеллектуальной инвалидностью должны иметь возможность реализовать свои права как равноправные члены общества, не теряя своей дееспособности», – заявила Макгилл.