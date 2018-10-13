Турки построят в Ашхабаде международный лечебно-косметологический центр

Один из проектов, реализованных Gap Inşaat в Ашхабаде. Фото с сайта Gapinsaat.com

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов своим постановлением разрешил Министерству здравоохранения и медицинской промышленности заключить контракт с турецкой компанией «Gap Inşaat Ýatirim ve Diş Ticaret A.Ş.» на проектирование и строительство в Ашхабаде Международного лечебно-косметологического центра, сообщает портал Infoabad

Лечебно-косметологический центр будет оснащен самым современным медицинским оборудованием, там же будут готовить специалистов для работы в учреждении. Турецкая компания также построит многоуровневую автостоянку на 240 машиномест.

Строительные работы должны начаться в ноябре 2018 года. Готовые объекты должны быть сданы в эксплуатацию в июле 2020 года.

Ранее в этом году сообщалось об открытии двух новых медицинских учреждений — медицинского городка в Туркменабаде и детского госпиталя в Мары.

В Ашхабаде также построен новый медицинский квартал , где расположены здание Минздрава и более десяти клиник, специализирующихся на различных заболеваниях — кардиологическая, эндокринологическая клиники, клиника заболеваний головы и шеи, офтальмологический центр, перинатальный центр, клиника неврологии и др. Однако лечение в этих клиниках стоит дорого. Например, МРТ и КТ одного органа в военном госпитале обходится в 120 манатов ($34 по официальному курсу и $7,5 – по «черному»), а в клинике для гражданских – 300 манатов ($85 и $18 соответственно). Страховка позволяет снизить цену на 30-50%. При этом квалификация врачей и качество медицинских услуг зачастую оставляют желать лучшего.

Бердымухамедов — стоматолог по образованию — является приверженцем и пропагандистом здорового образа жизни. Президент даже написал несколько книг на тему здоровья и здорового образа жизни, одна из которых – «Туркменистан – страна здоровых людей» – названа местными СМИ «уникальным научным трудом».