В киргизском учебнике географии допустили по три-пять ошибок на страницу

В новом русскоязычном учебнике географии для шестого класса средних школ, рекомендованном Министерством образования и науки Киргизии, на каждой странице допущено по три-пять орфографических и пунктуационных ошибок. Об этом 12 октября сообщило издание KaktusMedia.



Орфографическая ошибка в учебнике. Фото с сайта Kaktus.media



Уже в описании книги на форзаце встречается странная формулировка: «В учебнике предлагаются материалы для изучения учащимися по строению Земли». В содержании присутствуют словосочетания «географческая наука» и «атмосферные давление», а название Солнечной системы написано с маленькой буквы. Практические работы ученикам рекомендуется выполнять «в тетраде по географии».

Непосредственно в тексте учебника содержится по три-пять ошибок на страницу, их общее количество журналисты приблизительно оценили в одну тысячу. Также в книге обнаружено множество стилистических погрешностей и ошибок оформления текста. Кроме того, журналисты заметили, что авторы учебника не утруждали себя созданием или подбором иллюстраций — они просто вставили в текст картинки, найденные в интернете, без указания авторства. Техническое качество многих картинок, в том числе размещенной на обложке, оставляет желать лучшего.

Наконец, журналисты обнаружили в учебнике устаревшие факты. Так, Плутон в книге назван планетой, хотя в 2000-х годах ученые отказались считать его таковым. Сейчас Плутон относят к специальному классу объектов под названием «карликовая планета» или «плутоид». Также в пособии приведены устаревшие факты о длине Нила и Амазонки, соревнующихся за звание самой длинной реки в мире.



Устаревшая информация в учебнике. Фото с сайта Kaktus.media



Тираж учебника составляет 43,7 тысячи экземпляров. По подсчетам KaktusMedia, общая стоимость издания тиража составила около 8,7 миллиона сомов ($125,4 тысячи).

11 октября в Киргизии открылся V Съезд учителей и работников образования стран СНГ. Выступая на открытии съезда, президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что советское образование было адекватным и конкурентоспособным, но в новых исторических условиях все страны мира поставлены перед необходимостью разработки новых систем образования. Касательно Киргизии Жээнбеков сказал: «В условиях ограниченных природных ресурсов мы вынуждены делать ставку на интеллектуальный ресурс. Мы обязаны построить такую модель образования, которая приведет к развитию страны». Также президент отметил, что знание русского языка является «духовным богатством нашего общества». Он заключил: «Я убежден, что это достояние мы должны беречь и умножать».