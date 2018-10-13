Туристическая полиция Самарканда накрыла семь притонов в гостиницах

Автомобили туристической полиции. Фото пресс-службы Госкомтуризма Узбекистана

Управление по обеспечению безопасного туризма (туристическая полиция) при управлении внутренних дел Самаркандской области с начала года выявило семь случаев содержания притонов в гостиницах, шесть фактов незаконного оборота наркотиков, четыре кражи, два мошенничества и два инцидента, связанных с терроризмом. Всего за отчетный период турполиция зафиксировала 23 преступления, сообщает «Самаркандский вестник»

Кроме того, самаркандские блюстители порядка, заботящиеся о безопасности туристов, оформили 179 протоколов об административных правонарушениях и засвидетельствовали 95 несчастных случаев.

Отмечается, что наиболее распространенные эпизоды взаимодействия иностранных граждан с сотрудниками турполиции связаны с утерей личных вещей или техники. С начала года зафиксировано 59 подобных случаев. Например, турист из Японии обратился за помощью в полицию — по его словам, он потерял дорогую видеокамеру. В результате оперативных мероприятий выяснилось, что он приехал в Самарканд уже без устройства, оставив его в поезде, следовавшим из Бухары. Тем не менее камеру иностранцу удалось вернуть.

В самаркандской турполиции работают 45 человек: оперативные сотрудники, инспекторы профилактики, сотрудники патрульно-постовой службы и мобильного отряда. На постоянное дежурство выходят спецпатрули из сотрудников, владеющих иностранными языками. Мобильные отряды оснащены сегвеями, подходящими для Самарканда с его оживленными площадями и узкими улочками.

По данным заместителя начальника по обеспечению безопасного туризма при УВД Самаркандской области Улугбека Муродова, с начала года Самарканд посетили 240 тысяч иностранцев и почти 1,5 млн гостей из других регионов республики. С учетом того, что с января по май, согласно статистике Госкомтуризма, в древнем городе побывали 28,5 тысячи туристов из-за рубежа, за последующие месяцы, традиционно считающиеся пиком сезона, туристический поток увеличился более чем в восемь раз.

Впервые турполиция Самарканда отчиталась о своей деятельности в июне. На тот момент она получила 56 обращений от иностранных граждан. Большинство жалоб касалось пропажи личных вещей, в частности, мобильных телефонов.

Отряды турполиции были созданы в четырех туристических центрах республики — Самарканде, Бухаре, Хиве и Шахрисабзе — на основании правительственного постановления, вышедшего в начале 2018 года. Таким образом власти решили повысить уровень безопасности интуристов и помочь им ориентироваться на местности, способствуя тем самым росту привлекательности страны в глазах иностранцев.

Летом был опубликован рейтинг самых безопасных стран мира по версии американского исследовательского института Gallup. Анализ был основан на опросе свыше 148 тысяч граждан в 142 государствах. Респондентов спрашивали, безопасно ли гулять ночью по улицам их города, как они относятся к полиции и не подвергались ли за последние 12 месяцев нападению или ограблению. Узбекистан в этом списке занял пятое место, поделив позицию с Гонконгом. В лидерах оказались Сингапур, Норвегия, Исландия и Финляндия.