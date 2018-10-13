Федерация ММА Казахстана заявила о дискриминации со стороны международных организаций

Асылбек Дюсенов и Анатолий Ким. Фото с сайта Mmaboxing.ru

Сборную Казахстана не хотят допускать до Чемпионата мира по ММА в Бахрейне, в связи с чем руководство Федерации ММА Казахстана заявило о дискриминации. Об этом сообщает Kazpravda

«Мы получаем информацию, что на чемпионат мира национальная сборная не допускается, а туда заявляются ребята с другой федерации, которые не прошли и не были подготовлены. Все эти вещи мы не можем оставлять. Мы обратились с этой проблемой на имя министра, чтобы министерство вмешалось в наш вопрос и озвучило свою позицию и мнение по этому поводу», – сказал президент Федерации ММА Казахстана Асылбек Дюсенов.

Вице-президент федерации MMA Казахстана Анатолий Ким заявил, что Федерация испытывает дискриминацию со стороны международных организаций.

«Международные организации диктуют условия целым странам как развивать наш спорт, что делать. Я считаю, что это неправильно, и мы не должны обслуживать интересы международных организаций в ущерб собственному народу и стране. У нас есть законы и федерация, которая развивала этот спорт с момента его образования. В силу политических и собственных интересов сборная Казахстана, которую формирует Министерство культуры и спорта Казахстана совместно с нашей федерацией, не допущена», – отметил Ким.

Также вице-президент подчеркнул, что национальна сборная – это спортсмены, которые заслужили место по праву. Они участвуют в областных и республиканских отборах и, пройдя все учебно-тренировочные сборы, заслужили право представлять свою республику.

В то же время для участия в турнире допущена команда от федерации панкратиона и грэпплинга, которая, по словам Кима, не имеет отношения к развитию ММА.

«Незаконная деятельность осуществляется уже второй год. Ей никто не запрещает объединиться с нами. Мы всегда с удовольствием примем их в свои ряды. Просто они намеренно не идут на это. Не нужно делить федерации в стране», – заявил Анатолий Ким.

Президент национальной федерации смешанных единоборств, панкратиона и грэпплинга Казахстана Айдар Махметов ответил, что их федерация является полноценной федерацией IMМAF, а также всемирной ассоциации MMA – WMMA. Две федерации сейчас находятся на стадии слияния. При слиянии объединенная федерация выберет единственную федерацию по виду спорта ММА, ответственную за развитие этого спорта в стране.

Также Махметов заявил, что Федерация ММА Казахстана никогда не участвовала в чемпионате мира IMМAF. Они получили аккредитацию 13 июня этого года. Для получения аккредитации у нее должно быть членство в международной федерации либо признание Национального олимпийского комитета. Однако, по словам Махметова, ни того, ни другого у Федерации ММА Казахстана нет. Кроме того, Махметов подчеркнул, что федерация ММА «подставила» спортсменов, так как опоздала с регистрацией и не успела к дедлайну.

Ранее сообщалось, что профессиональные бойцы ММА не смогут принимать участие в чемпионатах мира. Вице-президент Союза ММА России Борис Бурзиев объяснил это решение тем, что изменения связаны с целью всех национальных федераций ММА принять Олимпийскую хартию.

Чемпионат мира по MMA пройдет с 11 по 18 ноября в Бахрейне под эгидой WMMA — Всемирной ассоциации смешанных боевых единоборств, а также IMMAF — Международной федерации смешанных боевых искусств.