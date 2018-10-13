ЕБРР выделит на развитие узбекской глубинки полмиллиарда евро

Подписание соглашения с ЕБРР. Фото из Telegram-канала UZAFI

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Узбекистан подписали соглашение, по которому международная организация выделит 500 млн евро на проекты по улучшению условий жизни людей в отдаленных районах республики. Об этом 12 октября в своем блоге сообщил Государственный комитет Узбекистана по инвестициям.

В рамках соглашения, которое было заключено в ходе узбекско-французского бизнес-форума в Париже в начале недели, будут профинансированы проекты модернизации тепло- и водоснабжения в Наманганской, Хорезмской областях, а также в Ташкенте на общую сумму 260 млн евро. Еще около 100 млн евро потратят на обновление системы водоотведения в Кашкадарьинской и Хорезмской областях. Более 70 млн евро ЕБРР выделит на строительство электрической подстанции возле месторождения золота Мурунтау в Навоийской области.

Отметим, что с 1992 года, когда Узбекистан присоединился к ЕБРР, по 2018 год международная организация инвестировала в центральноазиатскую республику 906 млн евро в рамках 60 проектов в разных сферах: от энергетики и транспорта до сельского хозяйства и туризма.

В ходе бизнес-форума делегация Узбекистана подписала также два финансовых контракта с Европейским инвестиционным банком по проектам в области повышения энергоэффективности и улучшения водоснабжения на общую сумму 200 млн евро.

Ранее сообщалось о подписании правительством Узбекистана соглашения с Французским агентством развития на сумму 600 млн евро. Эти средства в период с 2018 по 2021 годы будут направлены на реализацию совместных проектов в области водоснабжения и санитарии, энергетики и гидроэнергетики, сельского хозяйства, охраны окружающей среды и устойчивого управления ресурсами.

Кроме того, Фонд развития и реконструкции Узбекистана заключил соглашение на 300 млн евро с банком BPI France, а Узнацбанк подписал аналогичные документы на общую сумму 800 млн евро с двумя другими французскими банками — Crédit Agricole S.A. и NATIXIS.

Одним из самых важных итогов форума стало подписание меморандума с французской компанией Veolia о подготовке 25-летнего контракта на очистку канализационной воды Ташкента, сумма которого составит 1,5 млрд евро. Ожидается, что он вступит в силу в первой половине 2019 года. Veolia будет управлять установками для производства и распределения питьевой воды и очистки сточных вод, заниматься совершенствованием канализации в Ташкенте и мониторингом инвестиций в модернизацию сети.

Бизнес-форум в Париже состоялся в преддверии государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева во Францию, прошедшего 8-9 октября. По итогам визита были подписаны 10 межправительственных и межведомственных документов в сферах автомобильных перевозок, туризма, военно-технического сотрудничества, исследования космоса, финансирования инвестиционных проектов, культуры и других. Кроме того, стороны договорились об открытии в Узбекистане филиалов Страсбургского университета и Парижской академии Университета Пантеон Сорбонна.