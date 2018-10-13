Бишкекская служба такси отвергла обвинения в сексизме

В бишкекской компании «Намба Такси» заявили, что не считают сексистской серию рекламных комиксов, вызвавших резонанс в интернете. Об этом 12 октября сообщило издание Kloop.



Примеры выпущенных комиксов. Иллюстрации с сайта Kloop.kg



Компания опубликовала серию комиксов в соцсетях в сентябре. На 12 из 15 картинок высмеиваются пассажирки-женщины, на одной картинке — пассажир-мужчина, еще на двух рисунках таксист находится в машине один. В комиксах отражено большое количество стереотипов о женщинах — они выставлены болтливыми, капризными и нерациональными. На одной из картинок изображена женщина, которая называет себя «сильной и независимой» и потому не позволяет таксисту помочь донести багаж.

Комиксы вызвали негативную реакцию — в частности, их раскритиковала известная киргизская феминистка Рада-Валентина Кызы. Вскоре после этого «Намба Такси» опубликовала еще две серии комиксов. В одной из них повествуется о любви водителя к машине, а во второй таксист завязывает романтические отношения с «сильной и независимой» женщиной из первой серии.

До сих пор «Намба Такси» не комментировала реакцию пользователей, но теперь компания согласилась дать пояснения журналистам. Представители фирмы пояснили, что до сих пор молчали, потому что хотели оценить реакцию людей. Теперь оценка завершена. В компании пришли к выводу, что реакция была «неожиданной, но важной». Подчеркивается, что третья серия «про любовь» не была дорисована для смягчения реакции, а была заготовлена изначально.

Также журналистам удалось побеседовать с художницей Викторией Литтл, которая рисовала комиксы. Она заявила: «Я никогда бы не подумала, что так могут воспринять. Это был просто интересный проект. Почему так случилось, не знаю».

Права женщин и недопустимость сексизма широко обсуждаются в Киргизии уже полгода — с тех пор, как в ходе обряда «похищения невесты» была убита 19-летняя Бурулай Турдалиева. Это преступление, в частности, вдохновило начинающую певицу Зере Асылбек на написание песни «Кыз» («Девушка»), в которой поется о праве девушек жить как им угодно. Клип на эту песню, в котором Зере появилась в бюстгальтере, вызвал широкий резонанс. В августе был проведен опрос, в ходе которого 96% признали семейное насилие проблемой Киргизии.

Активистка Рейна Артурова в беседе с Kloop заявила, что популяризация стереотипов, предпринятая «Намба Такси», способствует нарушению прав женщин и росту домашнего насилия. «Сексизм транслирует нам, что мужчина более рациональный, он может доминировать и властвовать. А женщина с таким легкомыслием, неразумностью и слабостью должна подчиняться. От шутки до насилия — один шаг», — пояснила она.

Стоит отметить, что финальный роман таксиста и клиентки, которая изначально считала себя «независимой», также вписывается в эту логику. В популярном в Киргизии с 2007 года фильме «Боз салкын» режиссера Эрнеста Абдыжапарова рассказывается, как девушка, изначально противившаяся обряду «похищения невесты», в итоге обрела семейное счастье с похитителем. В результате многие кыргызстанские юноши, с детства видевшие этот фильм, считают «похищение невесты» чем-то нормальным.