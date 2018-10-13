Пловцы из Узбекистана завоевали три «золота» Параазиатских игр-2018

Пловцы с ограниченными возможностями из Узбекистана 12 октября завоевали три золотые медали на Параазиатских играх-2018 в Джакарте (Индонезия). Об этом сообщает официальный сайт организатора соревнований.



Дмитрий Хорлин. Фото с сайта Gazeta.uz



Все награды в шестой соревновательный день пловцы завоевали на дистанции 50 метров вольным стилем. Золотые медали принесли Дмитрий Хорлин, Ислам Асланов и Фотимахон Амилова. «Серебро» — у Музаффара Турсунхужаева и Шохсанамхон Тошпулатовой.

Узбекистанские легкоатлеты 12 октября также завоевали пять медалей различного достоинства. «Золото» в копилку узбекистанской сборной бросил Маруфжон Муродуллоев (бег на 1500 метров); «серебро» у Сабины Сухановой (прыжки в длину) и Фахриддина Хамраева (бег на 5000 метров); «бронза» у Асилы Мирзаёровой (прыжки в длину) и Элюека Султонова (метание диска).

Казахстанские спортсмены в этот день довольствовались лишь двумя серебряными наградами. На вторые ступени пьедестала поднялись пловец Ануар Ахметов (50 метров вольным стилем) и шахматист Болат Кабыжанов (рапид).

Сборная Узбекистана сохранила пятую строчку в медальном зачете. В активе узбекистанских спортсменов — 35 золотых, 24 серебряных и 18 бронзовых наград. Казахстан оказался на 13-й строчке с пятью золотыми, 15 серебряными и 13 бронзовыми медалями. Туркменистан с одной бронзовой наградой — на 33-м месте. У спортсменов из Киргизии и Таджикистана медалей пока нет.

Лидирует в медальном зачете Китай (160/84/55), на втором месте — Южная Корея (50/43/42), на третьем – Иран (49/41/43), на четвертом – Япония (46/66/76).

III Параазиатские игры проходят в Джакарте с 6 по 13 октября. Ранее в Индонезии состоялись Азиатские игры-2018.