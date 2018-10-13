В СМИ сообщили о намерении властей Самарканда все же снести историческое здание почты

Историческое здание почты в Самарканде. Фото с сайта Asiaterra.info

Здание Центрального почтамта, расположенное в историческом центре Самарканда, будет снесено по решению городского хокима (главы администрации), на его месте построят новый корпус медицинского института. Такое объяснение содержится в письме за подписью исполняющего обязанности хокима Т.Эсиргапова, полученное жительницей Самарканда Юлией Музаффаровой в ответ на ее обращение в виртуальную приемную президента Узбекистана, сообщает Hook.Report

В письме говорится о том, что городские власти встречались с жителями домов по улице Мирзо Улугбека, проживающих в шаговой доступности от почтамта, услугами которого они регулярно пользуются. Они разъяснили гражданам, что отделение почты перенесут в ближайшее здание по той же улице. «Ю.Музаффарова и граждане улицы Мирзо Улугбека были удовлетворены данной нами информацией», — заключается в письме.

Примечательно, что какой-либо печати на листе с ответом нет, а под полным грамматических ошибок текстом стоит подпись «и.о. хокима Т.Эсиргапов». При том, что никаких сообщений о снятии с должности прежнего главы администрации Самарканда Фурката Рахимова не было. На момент публикации письма Рахимов значится в должности хокима Самарканда на сайте городского и областного хокимиятов. Талантжон Эсиргапов указан как первый заместитель хокима по вопросам экономики и предпринимательства.



Фото с сайта Hook.Report



Начальник Госинспекции по охране и использованию памятников истории и культуры Самаркандской и Джизакской областей Майсара Набираева, комментируя сообщение о возможном сносе исторического здания почты, заявила, что хокимият не обращался в ее ведомство по вопросу исключения строения из объектов наследия, находящихся под защитой министерства культуры и ЮНЕСКО. Без этой процедуры уничтожение памятника культуры будет незаконным.

Информация о том, что в Самарканде сносят исторические здания, которые находятся под защитой ЮНЕСКО, появилась в начале июня. Ситуация привлекла внимание общественности, после чего город посетил премьер-министр республики Абдулла Арипов. В результате хоким Самарканда Фуркат Рахимов поручил приостановить все строительные работы в городе до конца 2018 года. Позднее был снят с должности и арестован хоким Самаркандской области Туроб Джураев и несколько его заместителей — за выдачу разрешений на нелегальное строительство в историческом центре Самарканда.

Однако в конце июля появились сообщения о возобновлении строительных работ в исторической части города. По словам гражданского активиста Мурата Сарсенова, под угрозой сноса оказались также основное здание почты и близлежащие жилые дома, которые тоже являются историческими памятниками, а на их месте планируется построить пятиэтажный корпус медицинского института. Однако хокимият Самарканда опроверг данную информацию, заявив, что строительные работы, проводимые в центре города, вблизи здания почты, не повредят объектам, представляющим историческую ценность.