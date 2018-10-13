В СМИ сообщили о намерении властей Самарканда все же снести историческое здание почты
В письме говорится о том, что городские власти встречались с жителями домов по улице Мирзо Улугбека, проживающих в шаговой доступности от почтамта, услугами которого они регулярно пользуются. Они разъяснили гражданам, что отделение почты перенесут в ближайшее здание по той же улице. «Ю.Музаффарова и граждане улицы Мирзо Улугбека были удовлетворены данной нами информацией», — заключается в письме.
Примечательно, что какой-либо печати на листе с ответом нет, а под полным грамматических ошибок текстом стоит подпись «и.о. хокима Т.Эсиргапов». При том, что никаких сообщений о снятии с должности прежнего главы администрации Самарканда Фурката Рахимова не было. На момент публикации письма Рахимов значится в должности хокима Самарканда на сайте городского и областного хокимиятов. Талантжон Эсиргапов указан как первый заместитель хокима по вопросам экономики и предпринимательства.
Фото с сайта Hook.Report
Начальник Госинспекции по охране и использованию памятников истории и культуры Самаркандской и Джизакской областей Майсара Набираева, комментируя сообщение о возможном сносе исторического здания почты, заявила, что хокимият не обращался в ее ведомство по вопросу исключения строения из объектов наследия, находящихся под защитой министерства культуры и ЮНЕСКО. Без этой процедуры уничтожение памятника культуры будет незаконным.
Информация о том, что в Самарканде сносят исторические здания, которые находятся под защитой ЮНЕСКО, появилась в начале июня. Ситуация привлекла внимание общественности, после чего город посетил премьер-министр республики Абдулла Арипов. В результате хоким Самарканда Фуркат Рахимов поручил приостановить все строительные работы в городе до конца 2018 года. Позднее был снят с должности и арестован хоким Самаркандской области Туроб Джураев и несколько его заместителей — за выдачу разрешений на нелегальное строительство в историческом центре Самарканда.
Однако в конце июля появились сообщения о возобновлении строительных работ в исторической части города. По словам гражданского активиста Мурата Сарсенова, под угрозой сноса оказались также основное здание почты и близлежащие жилые дома, которые тоже являются историческими памятниками, а на их месте планируется построить пятиэтажный корпус медицинского института. Однако хокимият Самарканда опроверг данную информацию, заявив, что строительные работы, проводимые в центре города, вблизи здания почты, не повредят объектам, представляющим историческую ценность.