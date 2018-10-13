Турецкий суд отпустил американского проповедника из-под стражи

Пастор Эндрю Брансон (в центре). Фото Reuters

Турецкий суд решил освободить американского пастора Эндрю Брансона из-под домашнего ареста. Несмотря на то что проповедника приговорили к трем годам в тюрьме, суд города Алиага приказал освободить его, засчитав срок, уже отбытый под стражей, и хорошее поведение, сообщает The New York Times

Теперь пастор, из-за ареста которого между Анкарой и Вашингтоном разразился дипломатический и торговый конфликт, сможет вернуться в США после двухлетнего заключения в Турции.

Турецкие власти обвиняли Брансона в сотрудничестве с оппозиционером и проповедником Фетхуллой Гюленом, которого президент Турции Реджеп Эрдоган объявил организатором попытки госпереворота в 2016 году, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Основанием для его преследования стало сообщение, отправленное американским военным, в котором Брансон выражал сожаление о провале путча. Брансон отвергал обвинения в связях с Гюленом (сам Гюлен живет в добровольной ссылке в США). Эндрю Брансон, выходец из Северной Каролины, живет в Турции с семьей с 1993 года. Он возглавлял евангелическую общину в Измире.

Незадолго до решения турецкого суда в СМИ появились сообщения, что США и Турция провели секретные переговоры и договорились об освобождении пастора Брансона.

Дональд Трамп неоднократно требовал освобождения Брансона. В конце августа он публично заявлял о своем разочаровании турецким лидером после его отказа выпустить пастора. Из-за его ареста Вашингтон ввел санкции против турецких министров юстиции Абдулхамита Гюля и внутренних дел Сулеймана Сойлу, а затем повысили пошлины на алюминий и сталь из Турции, после чего турецкая лира обвалилась почти вдвое, потянув за собой рубль и привязанные к рублю валюты стран Центральной Азии. Эрдоган объяснял кризис в стране экономической «осадой» и обещал, что не поддастся на шантаж США.