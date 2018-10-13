В Узбекистане официально признали народную медицину

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В Узбекистане официально признана народная медицина. Соответствующее постановление подписал президент Шавкат Мирзиёев, текст опубликовало национальное информагентство «УзА»

Такая медицина признана «дополнительным методом оказания медицинской помощи населению». Она будет лицензироваться по тем же правилам, что и обычная медицина. К ней будут предъявляться такие же требования. Народные целители будут нести такую же ответственность за результаты работы, как и обычные врачи.

В медицинских вузах страны введут специальный цикл, посвященный народной медицине (для студентов по направлениям «Лечебное дело», «Педиатрическое дело», «Медико-педагогическое дело»). Отдельная кафедра появится при Ташкентском институте совершенствования врачей.

Регулировать эту сферу будет Министерство здравоохранения. До конца года оно разработает программу по народной медицине, а также нормативы для работы народных целителей. В течение нескольких месяцев разработают необходимые поправки в законодательство.

Планируется создать базу данных специалистов и организаций, работающих в этой сфере, организовать научные исследования «по изучению богатых исторических традиций и уникального наследия узбекской народной медицины» и наладить международное сотрудничество. Официальным СМИ поручено «регулярно организовывать в средствах массовой информации публикации и тематические передачи по освещению целей и задач настоящего постановления».

Ранее сообщалось, что в Узбекистане планируется создать ассоциацию народной медицины. В Бухарской области предполагается построить профильный центр. Там будет организовано лечение с использованием, в частности, лекарственных трав, меда, соли и растительного масла. Кроме того, будут организованы оздоровительные прогулки на лошадях и верблюдах.