В Узбекистане официально признали народную медицину
Такая медицина признана «дополнительным методом оказания медицинской помощи населению». Она будет лицензироваться по тем же правилам, что и обычная медицина. К ней будут предъявляться такие же требования. Народные целители будут нести такую же ответственность за результаты работы, как и обычные врачи.
В медицинских вузах страны введут специальный цикл, посвященный народной медицине (для студентов по направлениям «Лечебное дело», «Педиатрическое дело», «Медико-педагогическое дело»). Отдельная кафедра появится при Ташкентском институте совершенствования врачей.
Регулировать эту сферу будет Министерство здравоохранения. До конца года оно разработает программу по народной медицине, а также нормативы для работы народных целителей. В течение нескольких месяцев разработают необходимые поправки в законодательство.
Планируется создать базу данных специалистов и организаций, работающих в этой сфере, организовать научные исследования «по изучению богатых исторических традиций и уникального наследия узбекской народной медицины» и наладить международное сотрудничество. Официальным СМИ поручено «регулярно организовывать в средствах массовой информации публикации и тематические передачи по освещению целей и задач настоящего постановления».
Ранее сообщалось, что в Узбекистане планируется создать ассоциацию народной медицины. В Бухарской области предполагается построить профильный центр. Там будет организовано лечение с использованием, в частности, лекарственных трав, меда, соли и растительного масла. Кроме того, будут организованы оздоровительные прогулки на лошадях и верблюдах.