В Узбекистане изменили правила компенсации при сносе жилья

Снос домов в Ташкенте. Фото с сайта «Газета.uz»

В Узбекистане изменены нормы, касающиеся компенсаций при изъятии земельных участков и сносе расположенных на них домов. Об этом сообщает Norma.uz . По новым правилам, на компенсацию имеет право только собственник, а не все люди, проживающие в доме или квартире.

Соответствующие поправки были внесены в статьи 27 и 28 Жилищного кодекса Узбекистана. Как сообщает «Газета.uz», они были подписаны президентом и вступили в силу 12 октября.

Согласно прежней редакции Жилищного кодекса, при сносе жилья в связи с изъятием участков для государственных или общественных нужд на компенсацию имели право собственники, «члены их семей, а также граждане, постоянно проживающие в этих домах (квартирах)». Формы компенсации могут быть разными (они перечислены в постановлении о порядке возмещения убытков).

Наиболее распространенные — предоставление равноценного жилья площадью не ниже социальной нормы, выплата его рыночной стоимости, предоставление земельного участка для строительства (а также обеспечение временным жильем на период строительных работ). Социальная норма в Узбекистане — 16 квадратных метров общей площади на человека. То есть если в сносимом доме проживало столько людей, что на каждого приходилось меньше нормы, они могли претендовать на улучшение жилищных условий.

В то же время, как отмечает «Norma.uz», сложность заключалась в том, что альтернативное жилье, согласно закону, одновременно должно было соответствовать сносимому по стоимости, и в то же время соответствовать социальным нормам (при большом числе жильцов соблюсти оба требования было сложно). Не было также ясно, в каких долях жильцам выплачивать компенсацию, если речь идет о деньгах.

Теперь фразы «указанным гражданам (собственникам), членам их семей, а также гражданам, постоянно проживающим в этих домах (квартирах)» в статьях 27 и 28 Жилищного кодекса заменены на «собственникам».

Ранее в Узбекистане был принят указ, по которому земли для государственных или общественных нужд (например, для строительства объектов инфраструктуры) могут изыматься только после полной выплаты компенсации. Президент также распорядился создать специальный фонд при правительстве для таких выплат.

Изъятие земель и снос домов в Узбекистане нередко сопровождались конфликтами и скандалами. Среди прочего это было связано с реализацией крупных строительных проектов. Так, резонанс вызвали принудительные выселения жильцов нескольких массивов в Ташкенте, дома которых попали под снос по плану возведения комплекса «Ташкент сити». Одним из последних стал инцидент в массиве Себзар в Ташкенте, где снесли десятки жилых домов — для того, чтобы освободить место для строительства нескольких посольств. Людей не предупредили заранее о сносе, предоставив альтернативное жилье в спешном порядке. При этом проверка министерства юстиции Узбекистана также показала, что за последние годы порядок выплаты компенсации при сносе жилья неоднократно нарушался, в результате в 2016-2018 годах образовался долг перед гражданами на сумму в 20 млрд сумов ($2,5 млн).