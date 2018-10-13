Премьер Кыргызстана уволил последнюю замминистра труда

Жылдыз Полотова. Фото с сайта Knews.kg

В руководстве министерства труда Кыргызстана продолжились увольнения на фоне скандалов, связанных с заграничными поездками. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев уволил еще одну заместительницу министра — Жылдыз Полотову. Об этом сообщается на сайте правительства.

Указано, что ее она уволена согласно поданному заявлению. Подробности не приводятся.

Судя по сайту министерства, на данный момент — после увольнения министра и трех заместительниц — в составе руководства значится только статс-секретарь Каныбек Адиев.

Скандал начался в конце сентября, когда стало известно, что заместительницу министра труда Зууракан Каденову сняли с рейса Сеул — Алма-Ата. Несколько источников сообщили, что чиновница вела себя агрессивно и находилась в нетрезвом состоянии. Сама она позднее заявила, что испытывала недомогание, вызванное приемом лекарств. В Сеуле, как сообщалось, она находилась на курсах, организованных Корейским агентством по международному сотрудничеству.

После скандала Каденову уволили, но дело на этом не закончилось. Депутат парламента Аида Касымалиева, сообщившая об инциденте в самолете, заявила, что руководительницы министерства труда слишком часто ездят за рубеж за государственный счет по дипломатическим паспортам. Прокурорская проверка подтвердила справедливость ее претензий. Хотя политологи отмечали, что подобная ситуация характерна и для других министерств.

На фоне скандала в отставку подала и глава министерства Таалайгуль Исакунова. Другая ее заместительница Лунара Мамытова попыталась оправдать поездки, заявив, что они не очень дороги и доступны даже пенсионерам. Но после ответной критики также подала заявление об отставке.

Последняя из заместительниц Жылдыз Полотова, по информации 24.kg, за год четырежды была в командировках — дважды в Литве, а также в Венгрии и Таиланде. Ее бывшая руководительница, как сообщалось, без согласования с правительством посещала Россию, США и Аргентину.