«Талибан» вновь гарантировал Красному Кресту безопасность в Афганистане

Конвой Красного Креста в Афганистане. Фото AFP

Движение «Талибан» возобновило договоренности с Международным комитетом Красного Креста, которые обеспечивают гарантии безопасности его представителям в Афганистане. Об этом сообщает Reuters . Соглашение было прервано ранее из-за претензий талибов, связанных с недостатком помощи их соратникам в одной из тюрем.

О его возобновлении было объявлено после переговоров в Катаре, где находится политический офис «Талибана». «Соглашение снова действует. Все моджахеды [сторонники движения] должны обеспечивать доступ представителям организации [на подконтрольных территориях], обеспечивать защиту их и их имущества», — говорится в заявлении талибов.

Представители Красного Креста, в свою очередь, подтвердили, что готовы оказывать помощь всем заключенным в тюрьмах Афганистана, и проинформировали талибов о своих программах.

Конфликт «Талибана» с Красным Крестом произошел несколько месяцев назад. Движение заявило, что сотрудники миссии не оказывали должную помощь их соратникам, содержавшимся в кабульской тюрьме Пули-Чархи. Тысячи заключенных там объявили голодовку, сотни, по данным движения, впали в кому. «Основной целью деятельности Красного Креста в Афганистане является помощь жертвам вооруженного конфликта и защита прав человека... Но Красный Крест не принял никаких медицинских и правовых мер для оказания помощи этим заключенным», — говорилось в заявлении талибов.

На этом фоне они заявили, что больше не гарантируют Красному Кресту безопасность.

В Афганистане работают около тысячи сотрудников Красного Креста, миссия действует несколько десятков лет. Ее сотрудники, в том числе, посещают тюрьмы для обеспечения надлежащего обращения с заключенными, выступают посредниками между талибами и властями при обмене погибшими. Они также обучали сторонников «Талибана» оказанию первой помощи. Отказ талибов от сотрудничества означал сокращение возможностей миссии в стране.

Талибы контролируют значительную часть территории Афганистана. В подконтрольных им районах фактически действуют параллельные структуры власти. Они ведут бои с правительственными силами, а также устраивают теракты, в которых гибнут как представители силовых структур, так и гражданское население.