Футбольный клуб «Кайрат» уволил испанского тренера

Карлос Алос. Фото с сайта Prosports.kz

Футбольный клуб «Кайрат» (Алма-Ата) расстался с главным тренером команды испанцем Карлосом Алосом. Об этом сообщает Forbes.kz

«Мы пришли к решению о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон с Карлосом Алосом. Главной причиной являются спортивные результаты и невыполнение задач, поставленных на сезон. Мы благодарны Карлосу за проделанную работу, он внес большой вклад в развитие воспитанников, и множество игроков дебютировали в основной команде за период его работы», - заявил на пресс-конференции председатель наблюдательного совета алма-атинского клуба Кайрат Боранбаев.

На должность исполняющего обязанности главного тренера «Кайрата» назначен Андрей Карпович. Что касается нового главного тренера, то, по словам Боранбаева, им станет немецкий специалист, чье имя пока не называется.

Также Боранбаев раскритиковал работу академии клуба. Он сообщил, что договор с руководителем молодежного футбола Дмитрием Галяминым будет расторгнут, так как команда второй сезоне не может попасть в юношескую Лигу чемпионов.

Алос возглавил алма-атинский клуб 26 июля 2017 года. Под его руководством в тот же год «Кайрат» выиграл Кубок Казахстана и стал серебряным призером чемпионата страны. В текущем сезоне «Кайрат» после 28 туров идет вторым в турнирной таблице чемпионата Казахстана, на 10 очков отставая от «Астаны» и опережая идущий третьим костанайский «Тобол» на 14 баллов. Также в этом году «Кайрат» не смог пробиться на групповой этап Лиги Европы, уступив чешской «Сигме» в третьем квалификационном раунде турнира. В то же время алма-атинский клуб пробился в финал кубка страны, где сыграет 24 ноября с «Атырау». Боранбаев подчеркнул, что эту встречу «Кайрат» проведет без помощи легионеров.

Отметим, что стоимость состава «Кайрата» по оценке Transfermarkt составляет 17,75 млн евро. В команде девять легионеров, которые в совокупности оцениваются в 7,7 млн евро. Большинство иностранцев - игроки основной обоймы. Так в последнем матче "Кайрата" против шымкентского "Ордабасы", который алма-атинцы проиграли со счетом 0:2, приняли участие восемь легионеров.