Балыкчы опередил Бишкек по внедрению системы «Безопасный город»

Центр видеонаблюдения в Балыкчы. Фото с сайта Kabar.kg

В городе Балыкчы Иссык-Кульской области Киргизии заработала система видеонаблюдения на дорогах «Безопасный город». Об этом 15 октября сообщило издание «Кабар»

В пресс-службе полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области журналистам рассказали, что проект реализован на средства местного бюджета. Работы выполняли компании Net System и «Гранд ПРО».

Теперь на въезде в город установлены две камеры, которые автоматически фиксируют нарушения, допускаемые водителями въезжающих и выезжающих машин. Еще одна система автоматической фиксации — передвижная. Она установлена на специальном автомобиле, курсирующем по городу. Кроме того, на дорогах Балыкчы установили 84 обычных камеры видеонаблюдения. За мониторами наблюдают сотрудники местного ГУВД. Это позволяет им выезжать на места ДТП и иных происшествий быстрее, чем будет получен сигнал от очевидцев.

Систему «Безопасный город», предусматривающую установку камер на дорогах, с 2012 года пытаются внедрить в Бишкеке. Планы реализации программы срываются по разным причинам. Результаты последнего, сентябрьского, тендера будут обсуждаться в суде.

Дороги Киргизии не первый год называют одними из самых опасных в мире. Это связывают с крайне низким культурным уровнем водителей и пешеходов — правила дорожного движения в стране нарушаются массово и повсеместно.

Балыкчы является важным транспортным узлом: отсюда выходят трассы в Бишкек, в областной центр Каракол, в город Нарын и к киргизско-китайской границе. Балыкчы является первым крупным городом на въезде в Иссык-Кульскую область. Дорожная безопасность обретает особую важность в курортный сезон.