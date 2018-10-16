Директор школы в Бишкеке уволен из-за избиения одного ученика другими

Пострадавший ученик школы №47. Фото с сайта Kaktus.media

Директора бишкекской школы №47 уволили в связи с нападением двух учеников на третьего. Об этом 15 октября сообщило издание KaktusMedia

Также сообщается об увольнении ответственного за школу инспектора по делам несовершеннолетних. Вице-мэру Асель Куламбаевой и начальнику управления образования Сауле Мейрмановой объявили строгие выговоры.

Инцидент произошел 12 октября в 12:30. Восьмиклассник направился к коммерческому киоску около школы, чтобы купить пирожки. В этот момент на него напали двое девятиклассников. Пострадавший впоследствии озвучивал две версии причин нападения. Сначала он говорил, что у него вымогали деньги. Позднее он сказал, что случайно задел плечом одного из девятиклассников, что и стало причиной конфликта. О вымогательстве школьник уже не вспоминал. Так или иначе, школьника сильно избили, он получил сотрясение мозга, перелом челюсти, лишился двух зубов. Ему потребовалась госпитализация.

13 октября пользовательница Facebook Канышай Дуйшенбекова рассказала о произошедшем в специальной группе «Черный список». Она писала от своего имени и называла пострадавшего «моим сыном», но впоследствии журналисты узнали, что Дуйшенбекова описала ситуацию со слов матери пострадавшего Асель Мырзабековой. Дуйшенбекова подчеркивала, что отец одного из нападавших якобы работает в МВД, в связи с чем делу могли не дать хода.