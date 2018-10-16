В Душанбе от черепно-мозговой травмы скончался начальник пресс-центра таможни

Фахриддин Собиров. Кадр видеозаписи с сайта News.tj

Начальник пресс-центра Таможенной службы Таджикистана Фахриддин Собиров, не приходя в сознание, скончался в душанбинской больнице, передает «Азия-плюс» со ссылкой на ведомство, где работал погибший. Ранее сообщалось , что на Собирова было совершено нападение.

13 октября полковник Таможенной службы был найден прохожими в бессознательном состоянии недалеко от офиса телеканала «Сафина» и госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой в Национальный медицинский центр Таджикистана (клиника «Караболо»).

Врачи констатировали кровоизлияние в мозг и 14 октября провели сложную операцию, которая продолжалась около четырех часов. По словам родственников, на Собирова напали неожиданно, ударив тупым предметом по голове, и быстро скрылись.

Однако 15 октября Управление МВД города Душанбе сделало официальное заявление: Фахриддин Собиров не был избит, а сам упал, потеряв сознание из-за высокого давления. «Сотрудники милиции, опираясь на данные свидетелей и технические возможности видеокамер системы «Шахри бехатар» выяснили, что 13 октября в 11:02 Фахриддин Собиров, находясь на обочине дороги возле дома №37 по улице Рудаки, вследствие резкого повышения артериального давления потерял сознание и упал. Собиров ударился головой об асфальт и получил сильные повреждения», — говорится в сообщении МВД.

В свою очередь сестра главы пресс-службы таможенного ведомства Сайёра Собирова говорит, что врачи не верят в падение ее брата из-за артериального давления. «На моего брата напали и ударили по голове арматурой или другим тяжелым предметом. Когда мы его привезли в Караболо, он был без сознания. Врачи не верят в версию, что якобы Фахриддин упал и ударился головой о камень. Они говорят, что травмы свидетельствуют о сильном ударе по голове тяжелым предметом», — сказала она.

Это не первый случай в Таджикистане нападения на сотрудников пресс-центра таможни. Зимой 2013 года Абдурахим Умаров (Абдурахим Умариён), тогдашний пресс-секретарь Таможенной службы Таджикистана, подвергся нападению группы неизвестных лиц вблизи рынка 103 микрорайона столицы. В результате избиения Абдурахим Умаров потерял сознание. После того как он пришел в себя, попросил прохожего вызвать милицию. Прибывшие на место происшествия милиционеры доставили журналиста в республиканскую больницу. Абдурахим Умаров считает, что его избили за репортажи о борьбе с контрабандой горюче-смазочных материалов (ГСМ). Журналист вел телепрограмму о деятельности сотрудников таможни, и подготовил несколько репортажей о борьбе с контрабандой ГСМ в приграничном с Кыргызстаном районе. По словам Умарова, незадолго до происшествия неизвестные угрожали ему в связи с его репортажем, но тогда он не придал этому значения.