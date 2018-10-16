«КазТрансГаз» удвоит экспорт газа в Китай

Компрессорная станция “КазТрансГаза”. Фото с сайта Forbes.kz

«КазТрансГаз» – национальный оператор Казахстана в сфере газа и газоснабжения – со следующего года увеличит объем поставок казахстанского газа в Китай с нынешних пяти до десяти миллиардов кубометров. Соответствующий контракт компания подписала с китайской PetroChina International Company Limited, передает пресс-служба национального оператора.

По предварительным расчетам, данная мера принесет стране более $2 млрд валютной выручки. Полученный доход позволит «КазТрансГазу» поддерживать казахстанских потребителей газа, обслуживать кредитный портфель в 560 млрд тенге ($1,5 млрд) и продолжить работу по модернизации газотранспортной системы, говорится в сообщении.

Удвоить поставки планируется за счет увеличения пропускной способности магистрального газопровода Бейнеу–Бозой–Шымкент, где в ближайшее время обещают сдать в эксплуатацию три компрессорные станции.

Казахстан начал экспортировать газ в Китай осенью 2017 года. «Исторически казахстанский газ поставлялся в Европу через Российскую Федерацию и очень важно, что теперь у нас появилась альтернатива», – заявил тогда министр энергетики Канат Бозумбаев.

Обязательства по поставке пяти миллиардов кубометров газа в КНР, которые Казахстан взял на себя в прошлом году, к настоящему моменту выполнены в полном объеме.

Компания «КазТрансГаз» является основной газоэнергетической и газотранспортной компанией Казахстана. Она обеспечивает международный транзит и занимается продажей газа на внутреннем и внешнем рынках, разрабатывает, финансирует, строит и эксплуатирует трубопроводы и газохранилища. За девять месяцев текущего года выручка компании составила 693 млрд. тенге ($1,8 млрд). Консолидированная чистая прибыль группы компаний – 118,6 млрд тенге ($320 млн), что в полтора раза выше аналогичного периода прошлого года.