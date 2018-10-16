В Москве у подозреваемых в бандитизме граждан Киргизии изъяли 35 паспортов

Изъятые документы. Фото с сайта 24.kg

У граждан Киргизии, задержанных по подозрению в бандитизме в Москве, изъяли 35 киргизских паспортов, 54 водительских удостоверения и три военных билета. Об этом 15 октября сообщается на сайте МВД Киргизии

По информации следствия, банда систематически вымогала средства у своих соотечественников, заявляя о своем знакомстве с неким «вором в законе К.К.». Вещественные доказательства обнаружены в таксопарке, где работали подозреваемые. Владельцы документов, изъятых в ходе обыска, разыскиваются. Расследование осложняет тот факт, что потерпевшие опасаются контактировать с правоохранительными органами. МВД Киргизии призывает всех, кто пострадал от банды, обратиться в официальное представительство ведомства в России.

Восемь подозреваемых в вымогательстве были задержаны московской полицией еще в июле. Двое из них, неофициальные работники таксопарка Мадияр Касымбеков и Аскар Абдилманап уулу, вскоре были освобождены под обязательство о явке. Но впоследствии выяснилось, что после этого они продолжили преступную деятельность.

В частности, их жертвой стал трудовой мигрант, который продал машину в Киргизии, прибыл в Москву и начал неофициально работать в таксопарке. В августе коллеги, которых он знал как «Аскара и Мадияра», отобрали у него $1600, паспорт, телефон и другие ценные вещи. Они пояснили, что им срочно нужны деньги для закрытия ранее возбужденного дела. Потерпевший не стал обращаться в полицию. Но впоследствии вымогательство стало повторяться. Потерпевший утверждает, что иногда его даже вывозили в лес и устраивали там показательные расправы над другими людьми. Ему говорили, что если он не будет платить, его ждет то же самое. В начале октября у мигранта в очередной раз потребовали 20 тысяч рублей. Тогда он обратился в представительство МВД Киргизии в России. 9 октября Касымбек, Абдилманап уулу и несколько их подельников были задержаны.