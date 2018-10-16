Осужденного по делу о драке у бара «Чукотка» в Алма-Ате объявили в розыск

Александр Кузнецов. Фото с сайта Nur.kz

Бостандыкский районный суд города Алма-Аты объявил в розыск Александра Кузнецова, осужденного по делу о драке у алма-атинского бара «Чукотка». Об этом сообщает Nur.kz

Поясняя свое решение, судья заявил, что у него есть основания полагать, что Кузнецов скрылся от наказания. Представление полиции об объявлении в розыск было поддержано гособвинением. По постановлению суда осуществление розыска возложено на УВД Бостандыкского района. Решение суда может быть обжаловано в течение 15 дней. Прокурор отметил, что Кузнецов объявлен в розыск по Казахстану.

Александр Кузнецов был осужден в марте 2015 года, после того, как в драке с ним погиб Сырым Мураткалиев. Вначале Кузнецова приговорили к году и шести месяцам по статье «Причинение смерти по неосторожности», однако позже его статью переквалифицировали на «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и назначили ему восемь лет лишения свободы.

В июле 2018 года Кузнецов вышел на свободу, после того, как Капшагайский городской суд удовлетворил ходатайство осужденного и его адвоката о замене неотбытого срока (пяти лет) на штраф в размере 1,1 млн тенге ($3 тысячи). Это вызвало возмущение родственников погибшего Мураткалиева, и они обжаловали постановление о досрочном освобождении.

В августе Алма-атинский областной суд отменил решение Капшагайского суда о замене неотбытого срока на штраф и постановил вернуть Кузнецова в колонию, однако вскоре выяснилось, что осужденный покинул страну. Выплатив штраф, он сумел законно пересечь границу, вылетев из страны рейсом Алма-Ата — Стамбул авиакомпании Turkish Airlines.

Защита Кузнецова пыталась обжаловать постановление Алма-атинского областного суда о возвращении его в колонию, однако Верховный суд отказался пересматривать решение нижестоящей инстанции.