Ташкентской области представили новых прокурора и начальника УВД

Салом Самадов. Фото с сайта Prokuratura.uz

Прокурором Ташкентской области назначен Салом Самадов, до этого момента работавший в должности заместителя генерального прокурора Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики. Начальником Ташкентского областного управления внутренних дел, по информации Kun.uz , назначен Тохир Арипов, ранее занимавший должность заместителя министра внутренних дел Узбекистана.

Самадов родился в 1963 году. В 1990-м окончил Харьковский юридический институт. В 1990 году начал работать в прокуратуре Файзулла-Ходжаевского района Бухарской области, в разные годы был прокурором Хатирчинского и Карманинского районов, заместителем начальника управления Генеральной прокуратуры, заместителем прокурора Бухарской области, прокурором Каракалпакстана, Кашкадарьинской области, заместителем, а затем первым заместителем государственного советника президента Узбекистана. С ноября 2017 года занимал должность заместителя генпрокурора республики.

Самадов стал пятым прокурором Ташкентской области за последний год, на этом посту он сменил Шавката Рахматова, который накануне уволился по собственному желанию. Ранее в должности глав региональной прокуратуры работали Жамшид Файзиев и Улугбек Суннатов, которых позднее задержали по делу бывшего генпрокурора Узбекистана Рашида Кадырова. С января текущего года в прокурорском кресле сидел Баходир Пулатов, летом назначенный хокимом (главой администрации) Сурхандарьинской области.

Тохир Арипов с июля 2017 по июль 2018 года работал начальником Главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД. На новом посту Арипов сменил Абдумалика Алламуродова.

Прежние прокурор и начальник УВД Ташкентской области ушли в отставку после того, как регион посетил и раскритиковал за плохое проведение хлопковой кампании президент республики Шавкат Мирзиёев. Областной хоким Гуломджон Ибрагимов получил выговор от премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова и лишил пятерых районных хокимов зарплаты за два месяца.

Ибрагимов стал одним из более сотни чиновников, получивших выговор от премьера в ходе видеоселекторного совещания, прошедшего 14 октября. Тогда Арипов резко раскритиковал чиновников на местах за плохую организацию хлопкоуборочной кампании. Отмечалось, что в целом план по сбору хлопка выполнен на 60%, в отдельных регионах – на 25-40%. В этой связи были не только объявлены выговоры, но многие ответственные лица были оштрафованы, некоторые - уволены. В частности, своих должностей лишились свыше десяти районных прокуроров и начальников РОВД. Меры дисциплинарного характера приняты в отношении некоторых глав районных налоговых инспекций.

Почему именно силовики несут ответственность за соблюдение объемов по сбору «белого золота», не уточняется. Однако известно, что сейчас в Узбекистане Генеральная прокуратура играет важную роль в государстве, курируя многие отрасли и контролируя выполнение президентских и правительственных поручений в здравоохранении, сельском хозяйстве, промышленности, вплоть до киноиндустрии.

В этом году власти Узбекистана решили пересмотреть подход к проведению хлопковой кампании, полностью отказавшись от использования принудительного труда. Для сборщиков увеличили тарифы и обещали создать комфортные условия во время пребывания на полях. Вместе с тем, руководитель Минтруда Шерзод Кудбиев отметил, что некоторые хокимы все еще думают «по-старому», требуя плана и разнарядки. Министр допустил случаи принудительного труда, но заявил, что против нарушивших закон представителей власти будут приняты самые жесткие меры. Также было объявлено, что в этом году по всей республике создадут 26.467 отрядов хлопкоробов. В общей сложности на поля выйдут 2 млн 639 тысяч человек.