Таджикскому журналисту Хайрулло Мирсаидову снова пригрозили тюремным заключением

Хайрулло Мирсаидов. Фото с сайта News.tj

В Таджикистане выпущенному на свободу журналисту Хайрулло Мирсаидову грозит тюремное заключение, если он не оплатит в двухмесячный срок штраф в размере 80 тысяч сомони ($8500). Как сообщает «Азия-Плюс» , 15 октября Худжандский городской суд рассмотрел заявление Мирсаидова о продлении срока выплаты штрафа, назначенного ему решением кассационной коллегии Согдийского областного суда. Журналистов на заседание не пустили, слушания проводились в закрытом режиме. Сам журналист сообщил, что десять дней назад написал заявление о продлении срока выплаты штрафа. Судья продлил этот срок на два месяца, по истечении которых Мирсаидову в случае невыплаты штрафа условный срок может быть заменен на тюремное заключение.

«Я обратился с заявлением по той причине, что у меня сейчас таких денег нет, я не работаю, живу у отца дома, моя семья уже заплатила 124 тысячи сомони (более $12 тысяч), и я поэтому написал о рассрочке выплаты штрафа. Я считаю незаконными вынесенные приговоры Худжандского горсуда и Согдийского областного суда и уже подал на обжалование в надзорную инстанцию. Мы пойдем, если нужно, до международного суда», – заявил Мирсаидов.

Журналиста и руководителя сборной команды КВН Таджикистана Хайрулло Мирсаидова арестовали в декабре 2017 года после того, как он опубликовал открытое письмо президенту Эмомали Рахмону, в котором обвинил главу Управления по делам молодежи и спорта Согдийской области Олима Зохидзода в попытке присвоить деньги, выделенные администрацией области на покупку микрофонов для таджикской команды КВН. В ответ Зохидзода подал против Мирсаидова иск, в результате которого журналист был арестован и впоследствии приговорен к 12 годам лишения свободы и штрафу в 124 тысячи сомони. Правозащитники назвали дело Мирсаидова политически мотивированным, связав его с попыткой изобличить коррупцию. После вынесения приговора семья журналиста выплатила государству обозначенную сумму.

Позже Мирсаидов был освобожден по решению коллегии Согдийского областного суда, который изменил ему наказание, назначенное Худжандским городским судом по всем трем статьям на штраф в размере около 80 тысяч сомони и исправительные работы.