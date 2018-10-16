В двух туркменских городах фактически прекратилось водоснабжение

Резервуары для воды во дворе в Балканабаде. Фото с сайта Hronikatm.com

В городах Туркменбаши и Балканабад Балканского велаята (области) Туркменистана в последние годы ухудшилась ситуация с водоснабжением, и так оставлявшая желать лучшего. Об этом 15 октября сообщило издание «Хроника Туркменистана»

Корреспондент издания отмечает, что несколько лет назад напор в трубах позволял воде подниматься до второго этажа. Сейчас она доходит только до первого, причем ее давления не хватает для работы стиральной машинки или газовой колонки. С трудом удается наполнить даже бачок унитаза. Вода подается по расписанию — с 18 до 22 часов. В некоторые дни ее вообще не бывает.

Сравнительно обеспеченные горожане, чтобы решить проблему, размещают у домов резервуары для накопления воды. Оттуда вода с помощью насоса подается в квартиры. Фактически создаются две независимые системы труб — неработающая от Горводоканала и работающая кустарная. Те же, кто не может себе позволить резервуар, вынуждены запасать воду дома в различных емкостях и в ванне.

Эта проблема обрела актуальность на фоне недавно принятого решения об отмене бесплатных лимитов воды, газа и электроэнергии. До сих пор каждый гражданин Туркменистана имел право на 250 литров воды в день бесплатно. При первом президенте Сапармурате Ниязове тарифы на сверхнормативное потребление были так низки, а следили за потреблением настолько небрежно, что ресурсы считались полностью бесплатными. Но в последние годы тарифы росли, население начали стимулировать к установке счетчиков. Также начали обсуждать возможную отмену бесплатных лимитов. В конце сентября было объявлено, что ресурсы станут полностью платными с 1 января 2019 года.