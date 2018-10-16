В Таджикистане возбудили новые дела против проституток за распространение ВИЧ

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В Таджикистане сообщили о новых уголовных делах в отношении работниц коммерческого секса по обвинению в умышленном заражении ВИЧ-инфекцией. Управление МВД Согдийской области Таджикистана объявило о задержании 29-летний жительницы джамоата (сельской управы) Ёва Гафуровского района Х.М.Ф. Она обвиняется в том, что, зная о своем ВИЧ-статусе, продолжала заниматься проституцией и совершила половой акт с 23-летним мужчиной без средств контрацепции, сообщает Akhbor

Х.М.Ф., которая в 2012 году была осуждена по статье 347 (Несообщение о преступлении или его укрывательство), нигде не работала и занималась проституцией. В июне 2017 года ее тест на ВИЧ в областном Центре по борьбе с ВИЧ/СПИДом показал позитивный результат, о чем она была официально проинформирована. Но, как сообщает УМВД Согдийской области, несмотря на заражение опасной болезнью Х.М.Ф. продолжала заниматься проституцией и «умышленно в ноябре 2017 года совершила половой акт без презерватива» с гражданином В.А.М., жителем Бободжонгафуровского района. Теперь Х.М.Ф. за умышленное распространении вируса ВИЧ/СПИД (статья 125 УК Таджикистана) грозит до двух лет тюрьмы.

10 октября УМВД Согдийской области также сообщило об аресте жительницы города Худжанд О.А.С., 1987 года рождения. Она, по данным милиционеров, «с 23 сентября 2014 года состояла на учете, как носительница вируса ВИЧ/СПИД, но тем не менее продолжала заниматься проституцией и недавно заразила этим вирусом гражданина Т.М.И., 1972 года рождения».

Ранее, в сентябре, стало известно, что 32-летняя жительница поселка Кансай города Гулистон той же Согдийской области была задержана за аналогичное деяние – занятие проституцией несмотря на знание о своем ВИЧ-статусе.

Таким образом, менее чем за месяц в северном регионе Таджикистана задержаны три женщины по обвинению в умышленном распространении ВИЧ/СПИДа.

Кроме того, 3 октября 2018 года в городе Душанбе по тому же обвинению был задержан 31-летний житель столицы. По сообщению МВД, этот мужчина был проинформирован о том, что заражен вирусом ВИЧ, но не стал вставать на учет в Центре по борьбе с ВИЧ/СПИДом. МВД сообщает, что «мужчина знал, что болен ВИЧ/СПИД, но при этом вступил в половой контакт с женщиной и заразил ее». Заражение произошло еще 6 августа, а мужчину задержали почти два месяца спустя.

В августе суд Шаартузского района Хатлонской области Таджикистана приговорил местную жительницу, занимавшуюся проституцией и заразившую таким образом ВИЧ-инфекцией 10 мужчин, к одному году лишения свободы. Женщина, имя которой не разглашается, обвинялась в намеренном инфицировании нескольких своих клиентов.

Отметим, что до последнего года в Таджикистане не было ни одного известного случая наказания за умышленное заражение ВИЧ-инфекцией. В текущем же году обвинения в преднамеренном распространении вируса предъявлены уже нескольким лицам.