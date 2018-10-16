В Казахстане пенсионеров, бюджетников и оралманов предложили убрать из очереди на жилье
Сделать это собираются «в целях повышения сознательности граждан, модернизации их сознания и искоренения иждивенческих настроений в обществе». Соответственно, из списков «очередников» предложено исключить: оралманов, так как средний срок ожидания жилища по очереди составляет около 10 лет, и статус оралмана за этот период утрачивается (они получают гражданство); военнослужащих, так как предусмотрен их переход на механизм жилищных выплат; лиц, лишившихся жилища в результате стихийных бедствий – для них тоже предусмотрен особый порядок обеспечения новой недвижимостью. Также планируется исключить из очереди госслужащих и работников бюджетных организаций, «так как они имеют стабильную и адекватную зарплату и возможность участия в льготных целевых программах по улучшению жилищных условий, в том числе по месту работы»; кандидатов в космонавты и космонавтов, неполные семьи (чтобы исключить фиктивные разводы для получения жилья) и пенсионеров, которые, по замыслу авторов документа, должны решать свои жилищные вопросы «путем участия в государственных программах, ипотеках, накоплений».
«Необходимо отметить, что на сегодня пенсионеры по возрасту, имеющие жилье на праве собственности, зачастую преднамеренно ухудшают свои жилищные условия, планируя получить льготную (бесплатную) квартиру от государства и тем самым порождают иждивенческое настроение среди людей пенсионного возраста», – говорится в документе. В нем напоминается также, что согласно Кодексу о браке, трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.
В настоящее время, по данным министерства по инвестициям Казахстана, в республике насчитывается 492 тысячи очередников (это в 3,3 раза больше, чем в 2012 году). «Жесткую чистку» их списка власти Казахстана анонсировали еще в прошлом году. С бесконечно растущим количеством нуждающихся в жилье тогда потребовал разобраться президент Нурсултан Назарбаев.