Таджикских студентов оштрафовали на $10,6 тысячи за розовый куст

Парк Национального флага в Душанбе. Фото с сайта Tourister.ru

Суд района Исмоила Сомони города Душанбе оштрафовал на 100 тысяч сомони ($10,6 тысячи) братьев-студентов столичного вуза Раджаббека и Набиджона Худойбердиевых за сорванный куст розы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Гули Зард, которая выступает в качестве юридического представителя братьев.

По словам Зард, она впервые столкнулась с тем, что сыновей из семьи, где растут семь детей, оштрафовали на такую крупную сумму, да еще и за маленький розовый куст. Кроме того, братьев избил охранник Парка национального флага, который поймал их «на месте преступления».

В заявлении отмечается, что инцидент случился 5 мая 2018 года. Братья Набиджон Худойбердиев, который учится во втором курсе Таджикского аграрного университета, и его брат Раджаббек, студент 4-го курса Таджикского педагогического университета, после выставки арабской культуры пошли гулять в Парк национального флага. В парке Набиджон увидел сорванный куст с пятью розами и взял с собой. Но по дороге они встретили охранника парка С.Муродова, который вступил с ним в словесную перепалку из-за сорванного куста. Перепалка переросла в драку, в которой, судя по заявлению Худойбердиевых, охранник их избил. Однако суд признал охранника потерпевшим, а каждого из братьев приговорил к штрафу в 50 тысяч сомони ($5,3 тысячи).

Гули Зард и ее подзащитные обратились в Душанбинский городской суд с апелляцией, потребовав отменить суровый приговор, вынесенный районным судом в отношении Худойбердиевых. В апелляции Гули Зард подчеркивает, что из-за одного куста розы не следует губить жизнь двоих молодых людей, тем более студентов из многодетной семьи. Худойбердиевы, в свою очередь, обвиняют охранника парка в избиении и требуют, чтобы следствие просмотрело записи камер наблюдения, которые установлены по всему периметру Парка национального флага.

Парк или площадь национального флага в Душанбе находится в центральной части города недалеко от Дворца наций. На территории парка есть искусственное озеро с фонтаном, широкие прямоугольные аллеи с каскадом фонтанов, малые архитектурные формы, скульптуры, изображающие исторических героев прошлого и новое здание Национального музея Таджикистана. Вся территория оформлена аллеями и дорожками со скамейками в сочетании с ковровой зеленью, деревьями, декоративными кустарниками и цветами.