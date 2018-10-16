Владельцев снесенных на «президентской трассе» под Ташкентом домов оставили без жилья и компенсаций

Снос дома в Байткургане. Фото с сайта Ozodlik.org

В кишлаке (селе) Байткурган Кибрайского района Ташкентской области Узбекистана в связи с расширением трассы, ведущей к новой резиденции президента республики Шавката Мирзиёева, снесены сотни домов. При этом владельцы уничтоженной недвижимости не получили от властей ни другого жилья, ни денежной компенсации, сообщает «Озодлик»

По словам владельца одного из снесенных домов, хоким (глава администрации) Кибрайского района Мирагзам Миркосимов пообещал предоставить гражданам, оставшимся без крыши над головой, другое жилье, но слова своего не сдержал. Местные чиновники посоветовали ставшим бездомными сельчанам временно пожить у знакомых.

Чиновник районной администрации, представившийся помощником хокима по вопросам строительства, заявил, что «некоторые здания сносятся в связи с расширением президентской трассы, и для строительства дороги государственного значения задействованы все ресурсы». Что касается компенсации гражданам, то по его данным, жители уничтоженных домов временно размещены в санатории или у своих близких. Чиновник заверил, что они получат новое жилье или деньги максимум до конца текущего года.

Жительница кишлака Байткурган, оставшаяся без жилья на прошлой неделе, рассказала, что дома начали сносить еще в августе. И на ее обращение к местным властям с просьбой о предоставлении какого-либо жилья в хокиямияте ответили, что в первую очередь они должны решить вопросы с владельцами недвижимости, снесенной летом, а ей следует подождать.

В беседе источника «Озодлика» с жителями Кибрайского района вскрылся обман со стороны чиновников. За снос домов, располагавшихся на территории строительства новой президентской резиденции, собственникам выделили жилье неподалеку от поселка Янгибазар. При этом бывший глава районной администрации Нигмат Мухаммедов просил граждан подписать документы, которые, как выяснилось, оказались ипотечными договорами. Помощник нынешнего хокима по вопросам строительства рассказал, что под ипотечный кредит была оформлена разница между денежной компенсацией и стоимостью нового жилья и гражданам придется выплатить, по е словам, незначительную сумму.

Представитель хокимията заявил, что «некоторые жители снесенных домов, воспользовавшись моментом, пытаются урвать побольше денег у государства». По его словам, в старых домах прописаны десятки родственников, и владельцы требуют предоставить жилье на всех, хотя многие давно там не живут. Поэтому администрация решила предоставлять за один снесенный дом одно жилое помещение.

Отметим, что с 12 октября 2018 года в Узбекистане вступили в силу поправки в Жилищный кодекс, согласно которым изменен порядок предоставления компенсаций при изъятии земельных участков и сносе расположенных на них домов. По новым правилам, на компенсацию имеет право только собственник, а не все люди, проживающие в доме или квартире.

Работы по расширению президентской трассы в Кибрайском районе будут продолжены, в связи с чем свыше двухсот семей получили уведомления, что их дома, попадающие в зону строительства, снесут в ближайшее время.

Напомним, что президент страны Шавкат Мирзиёев переехал в новую резиденцию, расположенную в поселке Байткурган на берегу реки Чирчик, 24 июля 2017 года в день своего 60-летия.

Изъятие земельных участков и снос домов в Узбекистане нередко сопровождается конфликтами и скандалами. Среди прочего это было связано с реализацией крупных строительных проектов. Так, резонанс вызвали принудительные выселения жильцов нескольких махаллей (кварталов) в Ташкенте, дома которых попали под снос по плану возведения комплекса «Ташкент сити». Одним из последних стал инцидент в массиве Себзар в Ташкенте, где снесли десятки жилых домов — для того, чтобы освободить место для строительства нескольких посольств.