Андрис Лиепа и Игорь Пиворович поставят в Ташкенте балеты Фокина

Андрис Лиепа и Игорь Пиворович. Фото со страницы ГАБТ Узбекистана в Facebook

Народный артист России, балетмейстер Андрис Лиепа и заслуженный артист России, хореограф Игорь Пиворович приехали в Ташкент, где поставят два балета. Об этом сообщает пресс-служба Государственного академического большого театра Узбекистана имени Алишера Навои, по приглашению которого и приехали артисты.

Лиепа и Пиворович будут ставить два одноактных балета знаменитого хореографа-реформатора Михаила Фокина — «Шахерезада» и «Жар-птица». Премьера постановок состоится в декабре этого года.

Балеты «Шахерезада» и «Жар-птица» были впервые представлены в 1910 году в парижской Гранд-опера в рамках знаменитых «Русских сезонов» Сергея Дягилева. Постановки обрели мгновенный успех у публики и критиков и оказали большое значение на развитие балета. Михаил Фокин считал традиционный балет с виртуозной техникой танцоров устаревшим и стремился, чтобы артисты передавали своими движениями эмоции и внутреннюю драму. Он был убежден, что танец обладает большой коммуникативной силой.

Андрис Лиепа в 1990-х годах ставил «Шахерезаду» и «Жар-птицу» для Мариинского театра. Тогда эти постановки были впервые представлены в России в редакции Фокина со времен дягилевской антрепризы.

Андрис Лиепа восемь лет являлся солистом Большого театра. Он также выступал в качестве приглашенного солиста в иностранных балетных группах. В 1992 году порвал связки во время гастролей в США, из-за чего ему пришлось оставить сцену. После этого он ставил балеты во многих театрах мира. Сейчас Лиепа является художественным руководителем театра «Кремлевский балет».

Игорь Пиворович имеет более чем 20-летний опыт выступления на сценах известных драматических театров — Et Cetera, «Сатирикон», театр имени Вахтангова, театр имени Ермоловой. Является доцентом и деканом хореографического факультета Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК). Известен также как хореограф проектов «Танцы со звездами» (телеканал «Россия»), «Лед и пламень» и «Болеро» (Первый канал).