Избивший водителя скорой в Алма-Ате гражданин Турции избежал ответственности

Алмалинский районный суд Алма-Аты освободил от уголовной ответственности гражданина Турции Али Демира, напавшего на водителя скорой помощи. Об этом сообщает Zakon.kz. Обвиняемому вменяли статью 293 Уголовного кодекса Казахстана («Хулиганство»). Дело в отношении него прекратили в связи с примирением с потерпевшим. Пока постановление суда не вступит в законную силу, Демир останется под подпиской о невыезде.



Али Демир и пострадавший водитель скорой Николай Кучма. Фотографии с сайта Nur.kz



Инцидент, ставший поводом для разбирательства, произошел днем 18 сентября. Потасовку Демира с водителем скорой Николаем Кучмой сняла на видео фельдшер, сидевшая на пассажирском сидении. На записи видно, как мужчина оскорбил водителя и несколько раз ударил его по голове, после чего драка продолжилась на улице. Затем ее зачинщик сел в свое авто и уехал.

Это происшествие получило широкий общественный резонанс. Нападавшего задержала полиция. Позже он попросил прощения у казахстанцев. Пострадавшему наложили несколько швов на рассеченную бровь. Он намеревался добиться наказания обидчика, однако к началу судебных разбирательств простил его. Адвокат водителя 10 октября сообщил, что его доверителю нападавший «принес самые искренние извинения». Стороны также договорились о материальной компенсации, размер которой не разглашался.