В Таджикистане вынесли второй с начала года приговор за распространение ВИЧ

Здание Генпрокуратуры Таджикистана. Фото с сайта News.tj

В Таджикистане вынесен судебный приговор за умышленное заражение ВИЧ. Носитель вируса иммунодефицита, знавший о своем положительном ВИЧ-статусе и заразивший партнера, приговорен к тюремному заключению сроком на три года. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры республики.

Анализ, проведенный в апреле 2017 года Национальным центром профилактики и профилактики вируса иммунодефицита человека, показал, что А.А. является носителем ВИЧ. Тогда же врач сообщил о результатах анализа, однако это, по версии прокуратуры, не помешало А.А. заниматься незащищенным сексом.

«Ради удовлетворения собственных сексуальных потребностей, игнорируя свои обязательства как носителя вируса иммунодефицита и зная о способности носителя вируса заразить другого путем половых связей, А.А. в ноябре 2017 года вступил в половую связь с Б.А., в результате чего Б.А. передалась ВИЧ-инфекция», — говорится в заявлении надзорного ведомства. Отметим, что из текста пресс-релиза Генпрокуратуры неясно, идет ли речь о женщине или о мужчине, так как указаны лишь инициалы фигурантов дела, а таджикское слово «шахрванд» может обозначать как гражданина, так и гражданку.

Против А.А. было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 125 (Заражение ВИЧ-инфекцией) Уголовного кодекса республики. Во второй части говорится, что «заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у себя этого вируса, наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет, а умышленное заражение двух или более лиц — лишением свободы на срок от пяти до десяти лет».

Это уже второй судебный приговор по данному обвинению, ставший достоянием СМИ. О первом приговоре по этой статье стало известно в августе этого года. Суд Шаартузского района Хатлонской области приговорил к одному году тюрьмы 30-летнюю женщину, которая заразила ВИЧ 10 своих клиентов. Ее клиентами были в основном неженатые молодые люди и несколько женатых мужчин. За раскаяние и обещание бросить проституцию суд смягчил женщине наказание, приговорив всего к году заключения, хотя гособвинитель требовал двухлетнего срока.

Накануне стало известно о новых уголовных делах в отношении двух проституток из Согдийской области, узнавших о своем ВИЧ-статусе, но не бросивших коммерческий секс: одна из них, 29-летняя женщина, вступила в незащищенный половой акт с 23-летним мужчиной и заразила его, другая, 31-летняя проститутка из Худжанда, заразила вирусом 46-летнего клиента. В сентябре в той же области была задержана 32-летняя жительница поселка Консой города Гулистон, с февраля 2017 года состоявшая на учете в областном центре по борьбе с ВИЧ/СПИДом, но занимавшаяся, тем не менее, проституцией.

В начале октября в Душанбе был задержан 30-летний мужчина, подозреваемый в том, что он намеренно заразил женщину ВИЧ-инфекцией.

По данным Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД, всего в Таджикистане на конец 2017 года насчитывалось 14 тысяч человек, зараженных ВИЧ. В статистике новых случаев инфицирования ВИЧ в Таджикистане зафиксировано увеличение доли тех, кто был в трудовой миграции: с 7,7% в 2012 году до 14,9% в 2016. Более 80% мигрантов имели в странах приема сексуальные контакты, в том числе коммерческие. Презервативы использовали лишь 50% мужчин и 25% женщин. Основной путь передачи – половой. Среди мигрантов с ВИЧ-положительным статусом – 87% мужчин и 13% женщин.