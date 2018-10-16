Дочь заключенной пожаловалась на насилие и взятки в единственной женской колонии Киргизии

Заключенные в женской колонии в Степном. Фото с сайта Azattyk.org

Дочь одной из заключенных единственной женской колонии Киргизии рассказала журналистам о коррупции и насилии в учреждении. Материал по итогам беседы с ней 16 октября опубликовало издание KaktusMedia

Собеседница издания рассказала, что в 2015 году ее мать была приговорена к 12 годам лишения свободы за сбыт и хранение наркотиков. Это ее первая судимость. С 2015 года дочь регулярно платит взятки — ежемесячно вносит по 2-3 тысячи сомов ($28,8-43,3) «за кровать», покупает сигареты и продукты для «смотрящих» (заключенных, наделенных неофициальными распорядительными функциями). Но в последнее время участились и случаи насилия. На днях избиению подверглась ее мать.

По словам женщины, 4 октября она приехала к матери на длительное свидание. Такие свидания даются раз в полгода. Родственникам разрешают провести вместе с заключенным трое суток в специальном общежитии. Сотрудники колонии сказали женщине, что свидание отменяется, потому что все комнаты заняты. Но на выходе из общежития она встретила мужчину, который только что был на свидании со своей родственницей. Он рассказал, что комнаты свободны. Дочь заключенной обратилась к сотрудникам колонии за разъяснениями. Они сказали, что комнаты забронированы. Она продолжала настаивать, и в итоге через четыре часа свидание все же началось. Женщина увидела, что все тело матери покрыто гематомами.

«Сначала она не рассказывала мне ничего. Потом сообщила, что свидание не разрешали именно из-за побоев», — заявила собеседница журналистов. По ее словам, мать призналась, что перед свиданием заместитель начальника колонии Нургуль Каденова заставила ее пообещать, что она объяснит свои травмы падением. Заключенной пришлось написать объяснительную и заявление об отсутствии претензий к кому-либо. Только после этого ей разрешили свидание.

Пострадавшая рассказала дочери, что двое так называемых «смотрящих» и одна простая заключенная потребовали от нее освободить кровать в отряде. Она торопилась на свидание и попросила дать ей немного времени. В ответ на нее начали кричать. Тогда она унесла свои вещи в спортзал. Но оппонентам не понравилось, что она не согласовала это решение с ними. Тогда ее и избили.

После этого дочь заключенной попыталась собрать информацию среди других заключенных, которых встречала во время свидания. Они подтвердили, что после назначения Нургуль Каденовой заместителем начальника случаи применения насилия участились. Дочь пострадавшей обратилась в Национальный центр предупреждения пыток. Представители центра посетили колонию и зафиксировали побои. По словам женщины, после этого в адрес ее матери начали поступать угрозы. Теперь она опасается, что в заключении ей не удастся сохранить здоровье и жизнь.

Единственная женская колония в Киргизии расположена в селе Степное Чуйской области. По информации на 2017 год, там содержались осужденные в возрасте от 15 до 70 лет, то есть учреждение одновременно выполняло функции колонии для несовершеннолетних. Типичный портрет заключенной, по оценкам независимых наблюдателей, — замужняя, имеющая детей женщина в возрасте около 30 лет, уже имеющая судимость. Недавно в колонии открылся реабилитационный центр для наркозависимых. До сих пор пройти добровольное лечение от наркомании могли лишь заключенные-мужчины, потому что женщин нельзя было направлять на лечение в реабилитационный центр в мужской колонии в селе Молдовановка.