При крушении «Союза» на землю пролилось 22 тонны топлива

Место обнаружения спускаемого аппарата “Союза”. Фото пресс-службы Центрального военного округа

При аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ», стартовавшей 11 октября с Байконура, на землю пролилось около 22 тонн топлива. Об этом сообщил замминистра оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургужин, передает Tengrinews.kz

«Основное сгорание топлива произошло на высоте 47 километров. Ориентировочно 22 тонны керосина и кислорода пролились на землю. Остаток того топлива. При этом превышения предельно допустимой концентрации нет. Керосин относится к четвертому классу токсичных веществ, поэтому он не несет такой большой угрозы, думаю», – сообщил Нургужин.

По его словам, радиационный фон в районе падения отделяющихся частей не повышен. Эксперты взяли пробы грунта, экологический ущерб будет определен после работы комиссии. «За его оценку отвечает министерство энергетики», – отметил чиновник.

До установления технических причин аварии запуски «Союзов» были приостановлены. «До конца года планируется еще три запуска: один пилотируемый, один с транспортным кораблем и один с космическим аппаратом. Их судьба будет решаться после вывода техкомиссии Роскомоса о причинах аварии», – отметил Нургужин, добавив, что соответствующая работа, как ожидается, займет три недели.

11 октября при запуске корабля «Союз МС-10», который направлялся с новым экипажем к МКС, произошла авария. Пилотируемый корабль сел в степи Казахстана, находившихся на борту российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга эвакуировали. Их состояние оценивалось как «удовлетворительное». Запуск был посвящен столетию завода экспериментального машиностроения (ЗЭМ) ракетно-космической корпорации «Энергия», на котором изготавливают «Союзы».

После случившегося в соцсетях и СМИ развернулась активная кампания по спасению репутации Роскосмоса. В частности, известный казахстанский политолог Талгат Калиев сообщил, что ему предлагали 300 тысяч рублей (около 1,6 млн тенге) за позитивный пост об аварии. Одновременно десятки интернет-изданий Казахстана распространили заявление министерства оборонной и аэрокосмической промышленности о том, что пуски с «Байконура», в том числе и неудачные, не приводят к опасному загрязнению окружающей среды.