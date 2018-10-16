Двенадцатилетний шахматист из Узбекистана удостоен звания гроссмейстера

Джавохир Синдаров. Фото с сайта Uza.uz

Шахматист из Узбекистана Жавохир Синдаров стал одним из самых молодых гроссмейстеров в мире. Высшее шахматное звание он получил в возрасте 12 лет 10 месяцев, сообщает УзА

Синдаров успешно выступил на соревнованиях в Венгрии First Saturday GM в возрастной категории U-12 и завоевал звание гроссмейстера.

В октябре прошлого года молодому спортсмену было присвоено звание международного мастера по шахматам.

Таким образом, Синдаров стал вторым в списке самых молодых гроссмейстеров в истории шахмат, уступив лишь россиянину Сергею Карякину, который получил звание в 12 лет и 7 месяцев.

Еще одним молодым гроссмейстером из Узбекистана является Нодирбек Абдусатторов, завоевавший в 2017 году звание гроссмейстера в возрасте 13 лет и одного месяца.

Жавохир Синдаров занимается шахматами с четырех лет. Среди его достижений — «золото» чемпионата Азии среди школьников (2012, 2014, 2015 годы), в апреле прошлого года завоевал две золотые медали на чемпионате Азии по шахматам среди спортсменов в возрасте от 8 до 18 лет.

В феврале текущего года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил включить шахматы в школьную программу. В июне новоизбранный президент федерации шахмат Узбекистана Дмитрий Ли отменил плату за обучение в Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ) по шахматам.

В начале июня этого года на тот момент действующий президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов заявил , что Узбекистан – родина шахмат. Илюмжинов отметил, что планирует обратиться в Международный олимпийский комитет с просьбой официально признать этот факт.