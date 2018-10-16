В Самарканде начался выпуск грузовиков «КАМАЗ» с газовыми двигателями

«КАМАЗ» с газовым двигателем. Фото с сайта Podrobno.uz

На предприятии UzAuto Trailer, расположенном в Джамбайском районе Самаркандской области Узбекистана, начат выпуск автомобилей марки «КАМАЗ» с газовым двигателем. Презентация новинки состоялась в Ташкенте, сообщает Podrobno.uz

Грузовик оснащен двигателем RGK мощностью 300 лошадиных сил и 11 газовыми баллонами типа СПГ-1, вмещающими 170 кубометров природного газа. Запас топлива позволяет машине проехать 400 километров без дозаправки.

Мотор RGK разработан инженерами ПАО «КамАЗ» и российского предприятия РМЗ «РариТЭК». Последнее создало в Узбекистане «дочку» — СП Raritek Gas Engineering, которая займется разработкой, установкой, техническим обслуживанием газовой версии двигателей, а также подготовкой местных специалистов.

На «КАМАЗы», производимые самаркандским заводом, будут устанавливаться работающие на метане двигатели мощностью от 240 до 420 лошадиных сил с гарантией 18 месяцев или 150 тысяч километров пробега. Первоначально планируется выпускать до 500 грузовиков в год с последующим увеличением объемов производства.

Крупнейший в России производитель грузовых автомобилей «КамАЗ» и АО «Узавтосаноат» подписали договор об организации совместного предприятия по выпуску грузовиков 2 ноября 2017 года. По соглашению ПАО «КамАЗ» поставляет в Узбекистан сборочные комплекты, а UzAuto Trailer осуществляет сборку шасси и монтаж надстройки.

27 марта текущего года в Ташкенте состоялась презентация грузовиков, произведенных на заводе UzAuto Trailer. Всего модельный ряд собираемых в Узбекистане «КАМАЗов» насчитывает 11 видов автомобилей грузоподъемностью от 10 до 36 тонн. В октябре сообщалось, что с начала года с конвейера самаркандского предприятия сошло 344 транспортных средства.

В последнее десятилетие в Узбекистане было зафиксировано несколько инцидентов, связанных со взрывами газобаллонного оборудования (ГБО). Так, в мае 2010 года в Ташкенте взорвался рейсовый автобус с ГБО, шесть человек погибли, десятки людей были госпитализированы с различными травмами. В сентябре текущего года в Бухарской области в результате взрыва баллона в автобусе марки Isuzu погибли пять человек, более двадцати пассажиров получили ранения.