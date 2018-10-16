В Андижане вслед за чинарами начали вырубать сосны

В Андижане вырубают сосны, которые были посажены десять лет назад вместо ранее спиленных чинар. Как сообщил источник «Ферганы» в этом городе, уничтожаемые деревья вполне здоровые.



Вырубка сосен в Андижане, 16 октября 2018 года. Фото читателя “Ферганы”



Сосны рубят вдоль проезжей части по улице Атабекова. Деревья высотой 10-12 метров не выглядят больными или засохшими. По словам рабочих, сосны вырубаются «по приказу сверху».

В июле текущего года в интернете появились фотографии высоких пней вырубленных чинар, которые по указу руководства Андижана превратили в фигуры сказочных персонажей. Изувеченные деревья росли вдоль проезжей части. На их месте решили проложить тротуар. При этом деревья решили не выкорчевывать, а превратить в деревянные скульптуры.



Вырубка сосен в Андижане, 16 октября 2018 года. Фото читателя “Ферганы”



Ранее сообщалось, что попытки властей Узбекистана заменить чинары хвойными деревьями не увенчались успехом: те не приживались из-за несовместимости с местными климатическими условиями.

Массовое уничтожение зеленых насаждений в Узбекистане началось в конце нулевых годов XXI века. За первую половину 2018 года в подразделения Госкомэкологии по Узбекистану поступило около 600 обращений на вырубку примерно 4,5 тысячи деревьев. В большинстве случаев были даны положительные заключения. При этом только в Ташкенте за несколько месяцев были незаконно спилены сотни деревьев, ущерб составил около $27 тысяч. В городской администрации объявили о готовящемся создании электронного реестра деревьев и разрешений на вырубку и обещали принять меры для сохранения и восстановления уже существующих зеленых насаждений.



Спилы сосен в Андижане, 16 октября 2018 года. Фото читателя “Ферганы”



В июне на портале Mening fikrim («Мое мнение») была создана петиция по охране деревьев, предлагающая ввести мораторий на вырубку, забрать у хокимиятов (администраций областей, городов и районов) право на выдачу разрешений на рубку деревьев, не уничтожать деревья старше 70 лет, а также создать экологическую полицию с широкими полномочиями. Инициатива набрала более 10 тысяч сторонников, и ее рассматривал Олий Мажлис (парламент) Узбекистана. Депутаты, обсудив петицию с сотрудниками министерств и ведомств, ответственных за состояние экологии и окружающей среды, отклонили большинство указанных в обращении предложений. Парламент решил лишь рассмотреть вопрос об ужесточении административной ответственности за незаконную рубку деревьев и кустарников и разработать законодательные акты относительно формовки деревьев. В остальном парламентарии ссылались на действующие нормативно-правовые документы, полагая, что они являются эффективными.