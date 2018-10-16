Казахстан будет продавать вид на жительство инвесторам за $150 тысяч

МФЦ “Астана”. Фото с сайта Vlast.kz

В Казахстане планируют ввести институт инвестиционного резидентства, который позволит иностранцам получать вид на жительство в обмен на инвестиции в размере не менее $150 тысяч. Соответствующий проект конституционного закона выложен на общественное обсуждение на портале «Открытые нормативно-правовые акты».

Согласно документу, программа инвестиционного резидентства в Казахстане вводится по примеру Международного финансового центра в Дубае и предполагает на начальном этапе четыре опции: 1) инвестиции не менее $150 тысяч в один или несколько фондов, работающих в юрисдикции Международного финансового центра «Астана» (МФЦА); 2) инвестиции не менее $150 тысяч в ценные бумаги, обращаемые на бирже МФЦА; 3) приобретение недвижимости на сумму не менее $150 тысяч в пределах утвержденной территории МФЦА; 4) инвестирование не менее $150 тысяч в любую комбинацию вышеперечисленных опций.

При выполнении одного из из этих условий инвесторам и членам их семей предоставляется разрешение на постоянное проживание. Кроме того, их планируется освобождать от уплаты подоходного налога на доходы из источников за пределами Казахстана.

Министерство финансов, которое разработало законопроект, указывает на обширный зарубежный опыт в сфере инвестиционного резидентства. По данным ведомства, сейчас в мире действует около 85 подобных программ, самые успешные страны на этом рынке выдают ежегодно 2-3 тысячи разрешений на проживание, привлекая от $500 млн до $1 млрд от заинтересованных инвесторов.

Авторы отмечают, что инвесторы делают выбор, в том числе смотря на качество жизни в стране, ее экономическую и политическую стабильность. Поскольку Казахстан «заметно уступает» странам с аналогичными программами, министерство предлагает создать «чрезвычайно привлекательные условия» для инвесторов. Планируется, что это будет налоговое стимулирование и необременительные требования в отношении физического пребывания в стране. Эти условия будут уточнены в программе инвестиционного резидентства, которую предполагается утвердить нормативным актом МФЦА. Публичное обсуждение законопроекта закончится 29 октября.

Напомним, в августе изменения в законодательство, облегчающие получение иностранцами вида на жительство, приняли в Узбекистане. По новым правилам, инвесторы, вложившие в экономику республики не менее 8,5 тысяч минимальных зарплат (около $200 тысяч) в виде акций и долей узбекских компаний или создавшие иностранное предприятие, могут претендовать на получение многкратной трехлетней визы с возможностью неограниченного количества продлений срока ее действия.