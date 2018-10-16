В Петербурге раскрыли «заказ» на мигранта из Таджикистана

Полиция Санкт-Петербурга проводит задержание. Фото с сайта Gov.spb.ru

Полиция Санкт-Петербурга раскрыла заказное убийство гражданина Таджикистана. Как сообщает Neva.Today , преступление было совершено в феврале 2018 года. Жертве удалось выжить, а киллер и заказчик в течение семи месяцев скрывались от следствия.

В конце февраля текущего года в подъезде одного из домов по Варшавской улице Санкт-Петербурга был найден 24-летний таджикистанский мигрант с несколькими огнестрельными ранениями. Потерпевшего доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, где ему сумели спасти жизнь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В ходе расследования выяснилось, что преступление было заказным. Расправу над мигрантом заказал 35-летний петербуржец, которым двигал мотив личной неприязни. В качестве киллера заказчик нанял 24-летнего мужчину, которого снабдил пистолетом, автомобилем ВАЗ, а также телефоном с сим-картой. Наемный убийца расстрелял жертву, а затем выбросил пистолет в лесополосе в районе Пушкина и уехал в Лужский район Ленинградской области, где сжег автомобиль. Отмечается, что денег за неудавшееся убийство мужчина так и не получил.

В настоящий момент и организатор, и исполнитель преступления задержаны. В качестве меры пресечения подозреваемым избран арест. Расследование продолжается.

В России работают около миллиона граждан Таджикистана. Ежегодно около тысячи человек гибнут при различных обстоятельствах. Распространенной причиной гибели мигрантов являются смертельные случаи на производстве. Некоторые становятся жертвами убийств.

В июле текущего года Министерство иностранных дел Таджикистана направило российскому МИДу ноту, в которой призвало власти России провести тщательное расследование убийства пятилетней таджикской девочки Хувайдо Тиллозода в Московской области и сурово наказать преступника.

В августе родственники таджикского предпринимателя Асадулло Махмудова, убитого в Магнитогорске несколько лет назад, попросили президента РФ Владимира Путина содействовать в расследования этого преступления, а также убийств еще трех выходцев из Таджикистана, которые ранее не были раскрыты.