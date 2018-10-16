Душанбинская православная церковь разорвала отношения с Константинополем вслед за РПЦ

Свято-Никольский кафедральный собор в Душанбе. Фото AryanSogd с сайта Wikipedia.org

Душанбинская православная церковь разорвала отношения с Константинополем после аналогичного решения Русской православной церкви. Об этом «Озоди» рассказал иеромонах Владимир (Мухин), клирик Таджикской епархии.

Православная церковь в Душанбе находится в подчинении РПЦ и следует ее решениям. По словам иеромонаха, РПЦ, а вслед за ней и Душанбинская церковь считают, что президент Украины Петр Порошенко нарушил конституцию страны, когда вмешался в дела церкви и попросил у Константинополя наделить автокефалией Украинскую православную церковь, а Константинополь в ответ на его просьбу вторгся на каноническую территорию Русской православной церкви Украины. Поэтому Душанбе вслед за РПЦ не может продолжать евхаристическое общение с Константинопольской церковью. В православии евхаристическим общением называют принцип единства и возможность совместного служения священников из разных автокефальных православных церквей. Статус автокефалии предполагает административную независимость православной церкви внутри суверенного государства.

Решение порвать с Константинополем РПЦ приняла на заседании священного Синода в Минске 15 октября. РПЦ осудила намерение Константинопольской православной церкви предоставить автокефалию Украинской церкви и решение отменить действие «соборной грамоты Константинопольского Патриархата 1686 года, касающейся передачи Киевской митрополии в состав Московского Патриархата».

РПЦ утверждает, что «акт 1686 года, подтверждающий пребывание Киевской митрополии в составе Московского Патриархата, пересмотру не подлежит», а попытка Константинополя «в политических и своекорыстных видах пересмотреть данное постановление» нарушает каноны православной церкви. Согласно заявлению РПЦ, Константинополь пытается решить судьбу УПЦ без ее согласия, и тем самым патриарх Константинопольский присваивает себе право «первого без равных» (primus sine paribus) со вселенской юрисдикцией.

Кроме того, РПЦ обвиняет Константинополь в решение восстановить в сане отлученных от церкви «лидеров украинского раскола и их последователей», что, согласно канонам, равносильно уклонению в раскол.

РПЦ постановила, что все перечисленные действия вывели Константинополь за пределы канонического поля. Это значит, что для всех священнослужителей РПЦ и подчиненных ей церквей невозможно совместное служение с константинопольскими клириками. А миряне больше не могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата.

Православие в Таджикистане — религия меньшинства. В 2011 году, по данным Pew Research Center, в стране было около 100 тысяч православных, а как рассказывал в 2017 году в интервью «Азия-Плюс» епископ Душанбинский и Таджикистанский Питирим, сейчас их около 20 тысяч, из которых постоянно ходят в храмы примерно 500 человек.

В Таджикистане действуют шесть православных храмов — в Душанбе, Бохтаре, Турсунзаде, Худжанде, Бустоне и на территории 201-й российской военной базы.